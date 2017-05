La historia de la bebé de 8 meses que pesa 17 kilos

Suraj, de 23 años, y Reena, de 21, son los jóvenes padres. No logran resolver el apetito insaciable de la niña. Le deben dar de comer continuamente porque si no, dicen, genera un escándalo, sufre. "Ella no come como un niño normal. Come todo el tiempo. Si no le damos nada para comer, empieza a llorar desesperadamente", le dijo su madre a The Sun.