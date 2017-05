Cristina declara hoy y buscará mejorar su situación en la causa por el dólar

Cristina Kirchner volverá hoy a los Tribunales de Comodoro Py, para declarar como testigo en la causa que investigan el juez Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello, que ella misma inició en 2015 para que se investiguen las maniobras de supuesta defraudación en operaciones con dólar futuro por parte de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. En la misma denuncia había pedido investigar al juez Claudio Bonadio, quien procesó y envió a juicio oral a la ex presidenta y al ex ministro de Economía Axel Kicillof por maniobras de iguales características.

Con un fuerte operativo de seguridad, está previsto que la ex Mandataria declare hoy a las 10 ante el fiscal Di Lello. Con un cuestionario de unas diez preguntas que apuntan a conocer si estaba al tanto de las maniobras relacionadas con el dólar futuro y porqué durante su gestión política se decidió implementar dicha medida.

En esta causa, Cristina debe responder las preguntas “bajo juramento”, sin embargo, cómo está procesada por Bonadio en la otra causa conocida como dólar futuro, puede negarse a contestar preguntas si entiende que la incriminan”, explicaron fuentes de judiciales a Clarín.

La investigación comenzó con una denuncia de un grupo de diputados del FpV el 13 de abril de 2015, el mismo día que la ex presidenta declaró por primera vez ante Bonadio en la otra causa.

En esta investigación ya declaró como testigo el ex ministro Kicillof, quien señaló ante el fiscal Di Lello que lo que está en cuestión “es si todas las decisiones y maniobras del gobierno de Macri desarrolladas por funcionarios que obtenían claros beneficios en los contratos de dólar futuro si se producía la devaluación estuvieron o no asociadas con ese propósito”. Y consideró que “la devaluación no era ‘inevitable’.

La ex Presidenta ya había señalado en la causa en la que fue procesada que se estaba “judicializando” una “política monetaria”, y que la operatoria cuestionada “es una práctica habitual de los bancos centrales”. Hoy le toca declarar como testigo ante una maniobra similar, pero en la que apuntan contra el actual gobierno.

Entre los principales señalados en la denuncia se encuentran el director del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Bonadio, bajo la figura de “defraudación en operaciones vinculadas a la compra de dólar a futuro”. Se sospecha que el pago de esa operación fue avalado por el magistrado que procesó a Cristina por una operación similar. La denuncia involucró también al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, al jefe de asesores de Presidencia, José Torello, y a las firmas Caputo y Chery Socma.

La ex Presidenta estuvo las últimas semanas en Santa Cruz, bajo la crisis de la provincia gobernada por su cuñada Alicia Kirchner. Su última vez en Tribunales fue en marzo, cuando declaró ante Bonadio en la causa Los Sauces, en la que fue procesada por asociación ilícita y lavado. A la espera de la resolución de la Cámara, Cristina tiene previsto viajar al exterior mañana para una serie de actividades en Grecia, Bélgica y Reino Unido.

pero el juez le colocó una caución real de $ 150 mil para ella y otra para su hija Florencia, del mismo valor, para poder salir del país. La medida fue apelada por Carlos Beraldi.

Fuente: Clarín