Los kelpers buscan imponer un visado para los argentinos que viajen a las Islas Malvinas

El Gobierno rechazó de plano, aunque sigue con "preocupación", la idea de algunos legisladores de Malvinas de imponer un sistema de visado para los argentinos que visiten las islas en el Atlántico Sur.

Susana Malcorra dijo que ante el rumor de que los kelpers avancen con la idea existe una única postura en la Casa Rosada: "Eso no es una decisión local del gobierno de las Islas Malvinas, sino del gobierno del Reino Unido". De esta manera, la Canciller rechazó de plano no sólo la idea de los kelpers sino también la decisión unilateral de los isleños de tomar una determinación sin el previo consentimiento de Londres.

Por otra parte, Malcorra destacó: "Dudo seriamente que el Reino Unido esté pensando en esto. Lo estamos siguiendo de cerca, no le daría a la cuestión una máxima preocupación".

"Nosotros intentamos generar medidas de confianza mutua y eso lleva tiempo. De hecho no hemos avanzado mucho en las medidas de confianza, así que tendremos que ir viendo en qué momento se dan, si se dan y ver cómo eso genera reciprocidad", agregó la ministra.

Si bien Malcorra destacó que el Gobierno no le pondrá "demasiado fuego" al proyecto de los isleños, admitió que la propuesta que hizo el líder de la Asamblea de las Islas Malvinas, Mike Summers, será analizada: "Es un tema que lo observaría con atención, es mi responsabilidad, pero no lo tomaría como algo de gravedad extrema".

Por su parte, Summers, que lidera al resto de los legisladores isleños, confirmó a Infobae que existe una intención del gobierno de Malvinas de imponer un visado a los argentinos. La medida surge a raíz de los reiterados grupos de argentinos, a los que calificaron de "minoritarios", que llegan a las islas con banderas y muestras de un sentimiento agresivo hacia los isleños y son considerados "personas no gratas" por las autoridades locales.

Summers entendió que, al igual que opinan algunos de sus pares de la Asamblea Legislativa, la idea de imponer un visado para los argentinos serviría para filtrar cualquier tipo de grupos que puedan generar una alteración en las calles de Puerto Argentino. La semana pasada, en diálogo con este medio, el legislador isleño se quejó por la "falta de avances" en las negociaciones de la Argentina con Gran Bretaña por el eventual reestablecimiento de vuelos de las islas al continente.

Fuente: Infobae