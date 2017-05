MACRI, UN PRESIDENTE PARA "TODOS Y TODAS"

Las redes sociales potencian las opiniones, y los argentinos somos opinólogos por naturaleza. Quizá, antes de la irrupción de las Nuevas Tecnologías de Comunicación, los hechos se podían ir digiriendo con mayor tranquilidad, pudiendo, de ese modo, formarse una idea más elaborado y más exacta sobre un hecho en particular. Pero, hoy en día, todo se da a un ritmo tan vertiginoso, que muchas veces se vierten palabras y conclusiones sobre temas que, necesariamente, requieren su tiempo para madurar lo suficiente. Ósea, lo que se dice o se manifiesta sobre cualquiera de los cientos de hechos que conforman la vida social y política de nuestra realidad está signado por la desmesura propia del apresuramiento y la falta de maduración.





En este caso, me estoy refiriendo, puntualmente, a las cientos de miles de opiniones que ayer se vertieron con motivo de la participación del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el acto organizado por las “62 Organizaciones Peronistas” con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo.





Por las redes sociales se podían leer cualquier tipo de disparates, a favor y en contra de que un Presidente, perteneciente a una clase que “supuestamente” está siempre en contra de los trabajadores, celebre esa fecha.





Pero, a decir verdad, de dónde salió la idea de que el Día Internacional del Trabajo le pertenece, con exclusividad al Peronismo? En dónde está escrito, siquiera, que es el Peronismo el único interlocutor válido para ponerse al hombro las luchas y los logros en materia laboral? Quién, con suficiente capacidad para pensar y debatir, puede afirmar que los Primeros Mandatarios no peronistas siempre han estado y estarán en contra de la fuerza del trabajo, la única fuerza que tiene el peso necesario para sacar a nuestra sociedad del estancamiento y la mediocridad?





La misma denominación de la fecha, como “Día Internacional”, debería echar por tierra toda idea de pertenencia partidaria, puesto que el trabajo es un derecho fundamental de todo ser humano y no de uno en especial, ya sea por su afiliación política o su pertenencia clasista.





Por otro lado, la memoria debería ayudar a los que ya peinan canas en nuestro país, como para saber que no solamente fue el General Perón, en sus tres mandatos presidenciales, quien bregó por los derechos de los trabajadores. Es verdad que Perón consiguió para la clase trabajadora beneficios hasta ese momento inéditos en esta parte del mundo. Pero también Hipólito Irigoyen trabajó arduamente en pos de mejoras laborales; Arturo Illía fue el artífice de uno de los logros más importantes en materia laboral, como lo es la “Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Y esto es solo para nombrar a dos presidentes argentinos que no pertenecieron nunca al peronismo, ya que ambos eran de extracción radical y, al menos en el caso del “peludo”, todavía ni siquiera había nacido como movimiento ni como partido. Pero también se podría hablar de los socialistas Juan B. Justo o de Nicolás Repetto, y de tantos otros que sin ser peronistas o que, más aún, sinendo muy contrarios al pensamiento del “primer trabajador argentino”, hicieron, desde el poder o desde el llano, mucho más por los trabajadores argentinos que quienes, siendo peronistas de la “primera hora”, con el bombo del “Tula” y al son la “marchita”, solo trajeron desgracias a cientos de miles de hombres y mujeres argentinos que cada mañana hacen mover la maquinaria de la economía nacional.





O acaso alguien puede olvidarse del “patilludo” riojano, que con el slogan de “siganme, que no los voy a defraudar” rifó la Argentina al mejor postor, y no llevó derechito a la crisis institucional más grande que recuerde la historia de nuestro país. Eso sí, estaba afiliado al peronismo, y él, que hizo desaparecer más fuentes de trabajo que ningún otro mandatario, encabezaba, sin discusiones y sin oposición alguna, todas las celebraciones del “Día Internacional del Trabajajo” que se sucedieron durante su mandato.





Entonces, en dónde está la hipocresía? En el que viene, por prejuicios ajenos, “supuestamente” a representar los intereses de las clases más pudientes, pero fue votado por la mayoría de los argentinos; o, por el contrario, en quien pretende ser el “dueño” de la causa de los trabajadores, pero “borra con el codo lo que suscribe con la mano”?





Las luchas por los más humildes, los más necesitados, las luchas por los logros sociales y laborales han jalonado la historia de la humanidad, desde que se puede tener registro, y jamás pertenecieron o fueron propiedad de ninguna institución en particular.





Nuestro país viene con años de atraso, respecto a las naciones más avanzadas del planeta, en lo que a derechos laborales se refiere, y esto, teniendo en cuenta que en algún momento del siglo pasado supimos ser pioneros en la materia.





Es por ello que, cuando se dan este tipo de discusiones, resultan no solamente estériles, sino contraproducentes para todos. Este tipo de discusiones fomentan divisiones que sólo benefician a quienes quieren instalar la idea de que el pueblo se equivoca cuando ejerce su legítimo derecho a elegir, democráticamente, a una administración del ejecutivo nacional que no sea de signo peronista.





Y, yo, como argentino, me siento especialmente orgulloso que Mauricio Macri, Presidente de todos los Argentinos, tanto de aquellos que lo votaron como de quienes no lo hicieron, de sobradas muestras de gobernar en verdad para “todos y todas”, como gustaba de decir quien hoy está acusada de ser la “jefa” de una asociación ilícita. Me siento orgulloso que a nuestro Primer Mandatario no le pese pronunciar un discurso con la figura detrás del General Perón ni con los lemas del peronismo.





Ese orgullo que siento viene de constatar el crecimiento que esta nueva dirigencia está demostrando. Crecimiento en lo político, ya que se ha rodeado de los mejores hombres para administrar los destinos de los ciudadanos argentinos, sin importar a que bandería ideológica pertenecen. Crecimiento en los social, porque demuestra que las ideas, si no son la expresión de un fanatismo insano, pueden acercarse y cooperar para el desarrollo de relaciones que conviertan los viejos odios y rencores en fuerza de desarrollo y trabajo mancomunado en pos del bien común de la sociedad en general.





Finalmente, aplaudo a este presidente que no se amilana ante las criticas; que sabe reconocer cada vez que se equivoca, ya que ningún ser humano puede ufanarse de su infalibilidad, y que, justamente por ello, tiene la posibilidad de corregir a tiempo un rumbo determinado. Eso es lo que pretendemos los votantes, hombres de carne y hueso que nos gobiernen, no semi dioses que nos hablen de magia, con números dibujados a su antojo, sino, muy por el contrario, hombres que nos digan la verdad de los sucesos que van a impactar en nuestras vidas, por más duras que esas verdades sean.





Hasta que no aceptemos, de manera normal, este tipo de actitudes, muy lejos estaremos de lograr la tan ansiada felicidad y el bienestar general que hace tanto tiempo nos viene siendo esquivos a los argentinos.