¿Cómo tratar las primeras arrugas?

El espíritu puede ser eternamente joven pero la piel siempre muestra el paso del tiempo; a no desesperar, una guía para empezar a cuidarse

Tal vez la pregunta correcta sea: ¿cómo retrasar la aparición de las primeras arrugas ? O quizás y más importante aún ¿cómo cuidar nuestra piel antes y cuando aparecen las primeras arrugas? Y los interrogantes se multiplican al igual que las respuestas. Tenemos infinidad de maneras de abordar el tema. Esta vez, elegimos hablar con un médico, el Dr. Ricardo Lingua, especialista en Clínica Estética (A.M.A) para preguntarle cuáles son los mejores tratamientos.

Primero, los preventivos

"Debemos cuidar nuestra piel siempre, sin importar la edad. Respecto de los cuidados específicos, a partir de los 25 años aproximadamente, es útil encontrar una cosmiatra de cabecera. Una vez que la tienen, se recurren a los tratamientos adecuados para pieles jóvenes como peelings suaves en otoño e invierno. Para esto se usa ácido mandélico preferentemente, que es un ácido confortable y que en bajas graduaciones no tiene efectos colaterales (el porcentaje permitido a los cosmiatras es menor al 10%)."

Cuando hablamos de pieles jóvenes, hay que tener en cuenta que todavía pueden estar en etapa de acné, con lo cual los tratamientos deben ser adecuados al tipo de piel. Se pueden sumar hidrataciones, máscaras con ácido salicílico o nutritivas. La frecuencia ideal es mensual o bimestral.

En la década de los 30

Vemos que hasta aquí, solo hace falta voluntad y conciencia por parte de cada uno. Ahora, una vez que la piel comienza a cambiar y vemos esos signos en el espejo, todo cobra una nueva dimensión. Si nunca tuvimos conciencia o no necesitamos tanto cuidarnos, ahora sí. Si nos dio fiaca antes, ya no cuenta porque aparecen las primeras arrugas y con ellas los malos hábitos de taparnos los ojos o la cara cuando nos reímos y esto es inconducente. Entonces, mejor hacer lo que hay que hacer para vernos espléndidas otra vez.

El Dr. Lingua asegura que: "a partir de los 32 o 35 años todos los tipos de piel requieren de una nutrición e hidratación extra. Además, hay que sumplementar con antioxidantes y oligoelementos. Esto se logra fundamentalmente con mesoterapia o mesolifting que es el nombre con el que habitualmente se la llama en tratamientos faciales. Mesoterapia con ácido hialurónico o mesoglow. Las sustancias que suelen utilizarse en rostros jóvenes son fundamentalmente hidratantes, antioxidantes y estimulantes de la producción de colágeno, que es una sustancia que decrece en calidad y en cantidad a partir de los 35 años. En mesoterapia, las sustancias a las que nos referimos son el XADN, silicio orgánico, ácido hialurónico en bajas concentraciones, piruvato, zinc, vitamina C. Generalmente se combinan teniendo en cuenta la necesidad de cada piel."

A partir de los 40

Foto: Shutterstock

Aquí me permito opinar, porque este es el camino que estoy transitando hoy. Cuando cruzamos ese bendito umbral que tanto miedo da, nos encontramos con grandes cambios. La mayoría mejor de lo que imaginábamos. Pero en materia de belleza, es un punto de no retorno. A partir de los cuarenta tenemos que cuidar nuestra piel para poder mirarnos al espejo y sentirnos bien con nosotras mismas. Adoptar hábitos saludables, comer bien, hacer actividad física, chequeos médicos anuales y sumar a nuestras rutinas el cuidado de la piel. Y entre estos cuidados, los propuestos por profesionales hacen toda la diferencia. Hablando con el dr. Confirmamos que en los tempranos 40 años se suma otro cambio que es la pérdida de la elasticidad de la piel. Su solución a este tema es el mesolifting con una sustancia llamada DMAE, que es un excipiente que se colocaba en las cremas hidratantes para darles volumen y casi por casualidad se descubrió además es un excelente tensor. Según él, hoy en día es el tensor por antonomasia.

Otro gran tip es una sustancia llamada idebenona. Hay varias marcas internacionales que crearon muy buenas cremas con idebenona. "Para mí este es el gran descubrimiento de los últimos tiempos cuando se trata de emparejar el tono de la piel y otorgar elasticidad. Estas son las características de una piel joven y es lo que se busca en todos los casos."

Además de estos tratamientos, también hay microdermoabrasiones que permiten retirar las células muertas y las células envejecidas. Pasados los 35, conviene que a este tipo de tratamientos los haga un médico y no ya una cosmiatra por los porcentajes de ácido con los que se puede trabajar, que permiten hacer peelings más profundos. "Si se trabaja con punta de diamante o microcristales, o en los peelings médicos se pueden usar ácidos como el glicólico o el mandélico en proporciones que van entre el 50 y el 70% para producir una mayor descamación de la piel y por ende, mayor renovación celular. Por lo tanto, se logra el objetivo de una piel nueva e hidratada." Los ácidos también hidratan la piel y esta es una propiedad poco conocida en ellos, pero a tener en cuenta para el cuidado cotidiano también.

En todas las edades es fundamental usar protección solar 15 para todos los días y 30 si van a hacer cualquier tipo de actividad física. Nunca es tarde para adquirir un buen hábito. Si no empezaste en las edades indicadas, no importa. Lo que sí importa es que te cuides. Y la recomendación de siempre, buscá un médico o cosmiatra de confianza antes de someterte a tratamientos. Estamos hablando de la cara y hay que evitar riesgos. Aquí te damos datos importantes para guiarte, te regalamos secretos no tan secretos para tener la piel impecable sin importar la edad.

Fuente: La Nación