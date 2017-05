Cómo debería actuar un padre si un hijo tiene sobrepeso

Ante este panorama, muchos padres acudieron a la especialista para preguntarle cómo debían hacer para evitar que tengan y ayudar a que se sientan bien. En su libro, titulado I'm, Like, SO Fat: Helping Your Teen Make Health Choices About Eating and Exercise in a Weight-Obsessed World ("Estoy TAN gordo: cómo ayudar a su hijo a tomar decisiones saludables sobre comer y ejercer en un mundo obsesionado por el peso"), Neumark-Sztainer explicó que los padres pueden influir en los hábitos alimenticios de sus hijos sin hablar de ellos. "Trato de promover la idea de que hay que hablar menos y hacer más: convertir la casa en un lugar donde sea fácil tomar decisiones saludables en cuanto a la comida y la actividad física, y dejar de hablar del peso", por ejemplo.