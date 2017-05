Preocupación por Gwen Stefani: el doloroso momento que vive la cantante

Gwen Stefani está atravesando un momento extremadamente doloroso. Según trascendió, mientras estaba en un vuelo con destino a Las Vegas, la cantante sufrió una importante rotura de tímpano y debió ser internada de urgencia.

Gwen Stefani se dirigía a la gala Keep Memory Alive: Power of Love en el MGM Grand Garden Arena pero, debido a su internación, no pudo asistir. Ahora, la artista no podrá volar en avión ni cantar durante un tiempo, a la espera de que su tímpano sane por sí solo.

Según indicaba el parte médico del Instituto donde fue internada (el “Centro Médico Cedars-Sinai”) Gwen Stefani sufrió de una rotura de tímpano por “no haber los movimientos mandibulares aconsejados y necesarios para evitar este tipo de problemáticas”.