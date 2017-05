La China Suárez contó todos los secretos de sus sesiones de terapia

Eugenia “la China” Suárez se encuentra atravesando un gran momento en el amor con Benjamín Vicuña y también en lo profesional con el estreno de “Los Padecientes”.

En la película la actriz compartió trabajo con su actual pareja y también con su psicoanalista Gabriel Rolón, que conoce cada uno de los detalles de la actriz.

“Fue muy gracioso. Era mi psicoanalista y un día en la sesión me dijo ‘Eugenia, mirá, estoy por lanzar esto. Nos queremos juntar con los productores y pensamos en tu nombre’. Le dije ‘¡obvio que sí, Gaby!’ Y empezaron las reuniones. Fue hace como dos años, antes de El hilo rojo. Después no la podía hacer por cuestiones de tiempo, porque se me superponía por otra cosa”, contó “la China” Suárez.

Además la artista reveló secretos de sus sesiones de psicoanálisis: “A Gabriel es lindo tenerlo cerca porque te hace sentir que sos lo más importante, porque te da una atención que no todo el mundo sabe tener. Y te habla todo dulce. Trabajar con él no fue raro, porque tampoco le conté grandes cosas. Fue un tiempo mi psicólogo y hablamos de mi carácter, de la maternidad, de cómo me relaciono yo con el trabajo. No era que me conoce tipo no sé… No hice nada tan grave”.