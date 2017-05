Para el Secretario General de la CGT Rafaela estamos al "horno"

El secretario General de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer, no ocultó su lado más pesimista al analizar la situación del mercado laboral. "Estamos en el peor momento de los últimos 15 años a esta parte, desde el post 2001-02, donde el país voló por el aire. Y desde aquel momento a esta parte, estamos en el peor momento. Porque llevamos 17 meses de caída, desde los supermercados hasta la industria. Indudablemente, este es un reflejo de la pérdida del poder adquisitivo, del parate del mercado interno", afirmó escéptico el también titular del gremio de los metalúrgicos, que en estos días negocia las paritarias del sector aunque están lejos de un acuerdo.

Oesquer no sólo hizo una lectura negativa de lo que pasó sino que le cuesta ser optimista de los meses por venir. "Hay serios inconvenientes, porque uno no ve signos de reactivación" disparó más allá de los brotes verdes que el Gobierno nacional busca reflejar de tanto en tanto. "El gobierno se enfrasca en querer marcar una pauta salarial del 18 por ciento, y con la pérdida del poder adquisitivo del salario, es imposible que el trabajador pueda recuperar el poder de compra. Hoy en día, los trabajadores, en su gran mayoría, están con los sueldos del año pasado, de los cuales el 80 o el 85% de ellos están bajo una línea de pobreza", planteó.

Para el titular de la CGT, "hoy en día se advierte un gran empeoramiento de la cuestión social, esto es lo que está pasando lamentablemente también en Rafaela y si el gobierno no atiende esto, o no toma nota de esto, va a ser imposible que se recupere el mercado interno".

"Uno está muy preocupado. Sacando a los estatales, docentes y trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe que cerraron una buena paritaria con aumentos promedio del 25 por ciento, en el resto de la actividad privada todo es más difícil, la pauta es muy clara: 18%. Por eso estamos bajo una situación límite", señaló.

"Ahora, la UOM está negociando una paritaria con buen criterio para que un trabajador no sea pobre. Por eso, las empresas tienen que reflexionar. Un trabajador metalúrgico está preparado, porque para ser tornero o soldador o plegador necesita una preparación, lo que significa un valor agregado a lo que produce. Si trabaja con un fierro que vale 10 pesos, luego de haberlo modificado va a valer 60. Entonces, lamentablemente, hoy en día toda esta gente está bajo la línea de pobreza", expresó Oesquer.

-¿Esta semana le ofrecieron a los metalúrgicos un 18% de aumento pero el gremio reclama un 30%?



- Lo que reclama el gremio es que un trabajador metalúrgico salga de esa línea de pobreza. Entonces, si medís que un mínimo de referencia de nuestro sector es de 11.000 pesos, se iría a 14.000, siempre hablando del sueldo bruto. Así es imposible que llegue a fin de mes, no le alcanza ni para el mínimo sustento, y más si el trabajador debe pagar un alquiler. Esta semana el INDEC dijo que una familia debe ganar más de 14 mil pesos para no ser pobre. Por eso digo que hay gente que directamente no puede comer, a veces, como se debe. Con estos sueldos, la ciudad lo va a terminar sufriendo, y mucho.

-Usted ha pedido la colaboración de las empresas para defender el trabajo y la industria.



- Más allá de lo que uno hace en forma particular por el gremio y la CGT, seguimos trabajando en mejorar la calidad de vida de los trabajadores, siendo interlocutor también con las empresas para que entiendan la dura realidad de los trabajadores y que tengan un sentido de pertenencia con lo social. Me parece que las empresas debería poner más atención en la situación que están viviendo los trabajadores. Las empresas también tienen sus inconvenientes, pero deberían manifestarlo claramente de que hay una política económica que no las ayuda a salir de esto. Quedándose callados, disminuyendo el mercado interno y sumiendo a los empleados en la pobreza, es un prejuicio para la ciudad. Rafaela es una ciudad formada, mayormente, por empleadores privados, si no se desarrolla la actividad acorde a los salarios, indudablemente vas a entrar en una retracción para toda la ciudad.

-¿Un mensaje para los trabajadores en su día?

-En este día, les mando un gran saludo a todos y que la CGT va a seguir luchando por el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

