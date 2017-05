El Papa no vendrá a la Argentina en 2018

El sumo pontífice anticipó que el año próximo estará en Chile y Perú, pero ese viaje no incluirá a nuestro país.

Francisco volvió de su viaje en Egipto y reafirmó que no va a estar en Argentina el próximo año, a pesar de los rumores que habían surgido al respecto luego de su reunión con María Eugenia Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

El Papa mantuvo una comunicación telefónica con Luis Liberman, director general de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro. En ese diálogo, Jorge Mario Bergoglio le confirmó que no vendrá al país en el 2018; aunque sí estará, en cambio, en Chile y Perú, para "cerrar el Eje del Pacífico", según dijo, después de haber visitado en 2015 Paraguay, Bolivia y Ecuador.

La confirmación vino luego de que Liberman le pidiera que esté para su cumpleaños, el próximo año. Allí, Francisco echó por tierra la posibilidad de estar en Argentina en el futuro próximo.

Sobre esto se había expresado la canciller Malcorra, que luego de haberlo visitado la semana pasada recordó que "no hablamos. El santo padre ha sido invitado en reiteradas ocasiones, todas las veces que habló o se vio con el presidente".

"La invitación de parte de la Argentina está abierta y se va a hacer en el momento en que el Papa juzgue oportuno, en función de su amplia agenda", completó la funcionaria.

El sacerdote argentino no visita su país de orígen desde que fue consagrado como sumo pontífice, el 13 de marzo de 2017. Su negativa siempre se atribuyó a una supuesta intención de no influir sobre la política local en general y las elecciones en particular. Francisco sí recibió en varias ocasiones a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego hizo lo propio con su sucesor, Mauricio Macri, aunque esos encuentros lo mostraron más distante.

Fuente: Perfil