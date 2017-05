Pampita y Mónica Antonópulos muy sexys en el backstage de Desearás… al hombre de tu hermana

La modelo Pampita se encuentra realizando las primeras tomas de su debut en el cine en la película Desearás… al hombre de tu hermana.

Allí además de la modelo, también participara como protagonista de la película la actriz, Mónica Antonópulos. En el su Instagram publicó fotos del backstage, en donde se las puede ver juntas en bikini.

“Trabajo con amor, no es trabajo. Mujeres. Ofelia & Lucía, tus hermanas @kekahalvorsen”, escribió en su publicación Antonópulos, haciendo referencia al nombre de su personaje y al de Pampita.

Según contó en una entrevista la modelo Pampita, en la película tiene varias escenas hot, y al ser consultada sobre que opinaba su pareja el tenista Pico Mónaco, expresó:”En la película van a haber un montón de escenas hot. Pico me ayudó a pasar el guión, en enero… No se pone celoso de nada de lo que hago. Ni de la película, como anduvieron diciendo. Al contrario, me apoya, me tira para arriba”.