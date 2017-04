Día del Trabajador: Daniel Scioli y Pablo Moyano anticiparon críticas al Gobierno

Para el Día del Trabajador, Mauricio Macri hablará en en la cancha de Ferro. Para sorpresa de buena parte del sindicalismo, no será una convocatoria exclusiva del Gobierno, sino que se trata de un acto de las 62 Organizaciones, conducida por el titular del gremio de los peones rurales y del partido FE, Gerónimo "Momo" Venegas. Esto despertó críticas de algunos dirigentes, como el excandidato a presidente Daniel Scioli y Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT, que fue muy duro: “"Es vergonzoso que algunos dirigentes lleven a sus propios trabajadores a aplaudir a Macri”, sentenció.

"Mañana va a ser un sentimiento de bronca por las medidas del Gobierno y de vergüenza [...]. Macri, que está tomando medidas en contra de los trabajadores como la inflación, el impuesto a las ganancias, los despidos, el techo a las paritarias. Pero cada uno es artífice de su propio destino", soltó Moyano en declaraciones a El fin de la metáfora (Radio 10).

Moyano criticó así muy duro al acto de mañana en el barrio de Caballito, y apuntó al rol de la CGT y los reclamos: "Del lado de la CGT no hay mucho para festejar ni conmemorar mañana, va a ser una jornada de protesta donde la CGT va a seguir ratificando los reclamos legítimos que derivaron al paro general".

La movilización estará dividida mañana. La CGT, las dos CTA, los partidos de izquierda y las 62 Organizaciones marcharán por separado.

"Hay un sector que queremos seguir profundizando el plan de lucha y otros compañeros que creen que hay que darle un tiempo más al gobierno. En este tiempo el gobierno profundizó el modelo como está pasando con Sancor que la están dejando desangrar para que venga un empresarios amigo del gobierno y deje 2000 trabajadores en la calle como pasó en Cresta Roja. En vez de defender las empresas nacionales y darle un salvataje, el gobierno deja que se caigan", dijo Moyano.

Daniel Scioli, exgobernador bonaerense, también habló del acto: "Mañana va a ser un Día del Trabajador con un sabor amargo, porque los trabajadores han sido los más desprotegidos", dijo en el mismo programa de radio.

Scioli, quien fue candidato a presidente por el Frente para la Victoria y perdió la elección con Macri, criticó el rumbo económico del presidente: "El camino era el otro, el del desarrollo y no retraer la economía. Veo que no se están cumpliendo las expectativas de la gente con el camino elegido. La gente va a expresar la bronca que puede haber votando a una fuerza en la que tenemos un diagnóstico claro de lo que está pasando".

Las elecciones en la CGT

Pablo Moyano habló, además, de las elecciones en la Confederación General del Trabajo. "La CGT es independiente y cada dirigente jugará con el candidato que más le parezca", aseguró. "De los candidatos que está midiendo el Gobierno, algunos no estarían en condiciones de representar la provincia de Buenos Aires. Los candidatos del gobierno crecen porque del otro lado prácticamente no pasa nada. Si alguno lo vio a Massa, que le avisen que hay elecciones", chicaneó al líder del Frente Renovador.

"Dentro del peronismo no surge un candidato que aglutine a todo el peronismo y levante las banderas de los trabajadores. Randazzo fue una parte importante del gobierno anterior y lamentablemente el transporte no mejoró nada en su mandato", criticó Moyano.

A fin de cuentas, el líder sindical, hijo del histórico extitular de la CGT Hugo Moyano, reconoció que ve difícil que salga, hoy, un candidato dentro del peronismo: "Ojalá que algún candidato pueda representar a todo el conjunto del peronismo pero hoy no veo a ninguno. Ojalá que en el próximo tiempo surja un candidato para enfrentar al Gobierno y con el que podamos ir todos detrás", cerró.

