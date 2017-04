May insiste en exigir negociaciones comerciales paralelas al "Brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, insistió este domingo en demandar que se lleven a cabo de forma simultánea las negociaciones sobre el "Brexit" -la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)- y sobre un futuro acuerdo comercial entre Londres y el bloque comunitario

"Nada ha sido acordado antes de que todo haya sido acordado", afirmó May en una entrevista concedida a la emisora BBC.



La posición de la premier británica choca frontalmente con la postura común de los otros 27 países miembros de la UE, que convinieron durante una cumbre celebrada el sábado en Bruselas en que primero debe lograrse un acuerdo sobre el cumplimiento por parte de



Londres de sus compromisos financieros contraídos con la UE, que podrían ascender, según expertos, a 60.000 millones de euros. May, que prevé unas negociaciones parcialmente arduas con la UE, reiteró que prefiere ningún acuerdo a un mal acuerdo.