La triste realidad de las mujeres en Argentina

Relato en primera persona de una joven que siente impotencia por los abusos que a diario sufre por el solo hecho de ser mujer.

TRISTE REALIDAD!!!



Situación en un bar con una amiga, pasamos por al lado de un grupito de hombres. Nos dicen cosas. Los ignoramos, total es normal. -"Rubia gato", escucho. -"Qué le dijiste a mi amiga gil?". No me mira a la cara, no tiene los huevos para hacerlo. O quizás no tendríamos que haber pasado por ahí.

Vamos al boliche, me agarra uno para bailar, ME AGARRA de la cintura. -"No me toques, no quiero bailar", -"PUTA", vuelvo a escuchar. Tendría que haber aceptado, era solo bailar, supongo. Seguimos caminando, -"Qué te haces la linda fea de mierda". Por las dudas no contestamos, a ver si por hacerlo nos comemos una piña.

Seguimos caminando juntas, como todas las minas que vamos para todos lados en grupo. Para que ninguna se pierda y no le pase nada. Me tocan el orto. Sí, EL ORTO. Me doy vuelta. Veo a unos pibes que felicitaban al pelotudo que se le ocurrió meterme la mano abajo de la pollera porque sí, porque quiso. Seguramente yo no me tendría que haber puesto esa pollera tan corta. Lo miro. -"Qué hacés imbécil?". Se comió un empujón. Y yo, un par de puteadas por haberme defendido. Por suerte fue solo eso. Puteadas.

Nos tomamos un taxi en la puerta del boliche. -"Amiga, avisame si llegás bien". Si el taxista te habla mucho tenés que tener cuidado. No seas muy copada para que no piense que "hay onda". Pero tampoco seas tan seca, a ver si todavía se enoja porque no le hablás. Y si no te habla es sospechoso. Por las dudas preparás las llaves para entrar lo más rápido posible. No querés que te deje en la puerta de tu casa para que no sepa dónde vivís. Por las dudas. Pero tampoco que te deje en la esquina. Es peligroso caminar sola a las 6 de la mañana... y a las 3 de la tarde también.

9am camino al laburo. Como todos los días. En 25 cuadras me gritaron cosas 10 tipos distintos. Y no por ser linda. Tampoco por tener lindo cuerpo. En short, en pantalón, en uniforme de trabajo. No importa cómo vaya vestida. No importa si llevo puestos los lentes, una bufanda y una campera que me tapan entera. Te gritan igual. Porque sí, porque pueden.

-"Qué me dijiste? Podrías ser mi viejo", una de las contestaciones para un señor bastante mayor que yo, que me sugirió en medio de la calle que le muestre mis tatuajes. Seguramente no me tendría que haber tatuado las piernas. Mala mía, no? Sigo caminando. -"Mi amorrrrr", me doy vuelta, un viejo, un anciano, UN ABUELO de esos que llevan bastón. No puede ser, me digo a mí misma. Me indigno.

Caminando con mis hermanas y mi mamá se me cruzan dos o tres pibitos en bici y me dicen algo que no logré terminar de escuchar. -"Tenés 12 años", le digo a uno, haciéndole entender la diferencia de edad entre ellos y yo. -"12 metros tengo acá", su respuesta (la misma edad que mis hermanitas). Quizás yo tendría que haberle enseñado a mis hermanas a no contestar ni defenderse de sus insultos. Por las dudas que las quiera lastimar.

Pasar por una obra en construcción es lo más vergonzoso y al mismo tiempo lo más "normal". Cruzás de vereda, pero eso no alcanza. Ahí están haciéndolo otra vez. "Mamita, mirá lo que sos". Qué soy? Soy una simple piba que va a laburar, o voy a lo de mi amiga, o a casa a mirar la serie y tengo que bajar el volumen de mis auriculares para escuchar lo que me decís, o no, mejor subo el volumen así no escucho tus guarangadas. Y no, no me quiero casar con vos como me lo pedís. Tampoco quiero que me hagas de todo. Y tus "piropos" metetelos en el culo. No me vas a levantar así. Nunca. Y no por ser obrero, sino por ser un ordinario.

"no contestes". "No te hagas la canchera, te van a cagar a palos". "Ignoralos". "Un día te vamos a encontrar en una zanja". "No andes sola". "No camines por ahí". "No te vayas con cualquiera". "De noche es peligroso". "Avisa cuando llegás". HARTA.

Y esto es solo un resumen de lo que vivimos TODOS los días las mujeres. No importa la hora, ni el lugar, ni como te vistas. No importa tu aspecto físico, ni tu edad. No importa qué día de la semana sea, ni de dónde venis o a dónde vas. Ellos lo hacen igual. Porque pueden, porque son machos. Vos, si sos mina, ni se te ocurra defenderte. A ver si los haces enojar y te pegan. O te violan. O te prenden fuego. O te matan y te tiran a la puta basura.

Y no me vengan con que la violencia es para todos, porque les puedo asegurar que ningún hombre pasa por estas situaciones todos los días de su vida.

Por cuanto tiempo más nos vamos a tener que cuidar del taxista, del portero, del obrero, del vecino, del amigo de un amigo, del pibe que te tocó el orto?

Y quizás el pibe del bar, o el del boliche, el señor mayor, el obrero o los pibitos no me iban a violar. Tampoco tenían pensado matarme. Pero entonces no lo hagas, no me grites cosas ni me toques porque sí, porque crees que podés, que tenés derecho a hacerlo. No me asustes si me ves caminando sola.

A cuantas más de nosotras van a matar?

De camino a casa queremos ser LIBRES, no valientes.

# Niunamenos

# Copiarypegar