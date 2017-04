Encuentro del gobernador con legisladores e intendentes por SanCor

“Si se prioriza el interés general, la solución está al alcance de la mano”, afirmó este viernes el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, tras una reunión que mantuvo el mediodía de este viernes con varios de los ministros de la provincia, legisladores, intendente y presidentes comunales de la zona de influencia de la empresa SanCor.

Lo que está dilatando una solución para la firma santafesina son “algunas diferencias entre las exigencias que plantea el gobierno nacional en relación al marco que regula la situación laboral del sector lácteo y las diferencias con el gremio en ese punto”, explicó.

Lifschitz advirtió, asimismo, que “es indispensable que, más allá de intereses sectoriales o particulares, se llegue a una solución porque lo que está acá en juego es el destino de 4 mil y pico de familias santafesinas de varias comunidades”.

Durante la reunión, llevada a cabo en la sede Rosario de la Casa de Gobierno, Lifschitz planteó el tema explicando la situación actual de SanCor y el estado de negociaciones al día de hoy. “Desde aquí tiene que salir un llamado de atención a todas las partes implicadas -empresa, gremio y gobierno nacional- para que se sienten a una mesa y terminen de cerrar un acuerdo que permita el salvataje de la empresa y abrir una mesa de negociación a futuro para seguir conversando los temas en los que pueda haber diferencias”.



Luego de detallar la situación del conflicto y recordar el compromiso del gobierno nacional de ayudar con 450 millones de pesos a la firma a cambio de una reestructuración, el gobernador dijo que “hasta hace unos días parecía que estaba bien encaminado. Pero la Nación plantea algunas exigencias en torno a temas más generales vinculados al convenio colectivo de trabajo del gremio Atilra, en particular lo referido a un fondo de carácter social. Este es el tema que se planteó en la discusión, es el punto en el que no se llega a un acuerdo y está dilatando la solución para la empresa”.



“Por parte de la provincia, hemos acompañado estas gestiones y hemos puesto en marcha el fondo de inversión y desarrollo que apunta a darle un apoyo indirecto a la empresa financiando a muchos productores de SanCor por un monto de 400 millones de pesos. Ya se entregaron unos 500 créditos”, añadió.



También señaló que “los tiempos que tiene la realidad para encontrar una solución son muy cortos porque la empresa llegó a un punto de quiebre. Hoy no está recibiendo leche ni está pagando sueldos, con lo cual la situación es insostenible si no se logra una solución inmediata en el curso de los próximos dos o tres días”.



Lifschitz señaló además, durante la reunión que tuvo contacto con altos funcionarios del gobierno nacional (el ministro de Agroindustria. Ricardo Buryaile; y el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio), que en principio se va a restablecer un marco de diálogo entre el gobierno, la empresa y el gremio. “Creo que no se está lejos de resolver favorablemente el problema y que con un poco de flexibilidad del gobierno y del gremio se podrá destrabar el conflicto que permita superar la situación dela coyuntura”, indicó.



“A unos y a otros yo les he planteado la preocupación y el objetivo por mantener la fuente de trabajo, porque después todo lo demás se puede discutir. De lo contrario, puede ocasionar una situación de impacto social incalculable de consecuencias difíciles de prever”, comentó el gobernador a los presidentes comunales afectados por la situación de la firma.



PRESENTES

Del encuentro participaron los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; de Economía, Gonzalo Saglione; de la Producción, Luis Contigiani; y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini.

También el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti; los senadores departamentales Felipe Michlig y Rubén Pirola; y los diputados provinciales Rubén Galassi, Inés Bertero, Verónica Benas, Héctor Cavallero, Ariel Bermúdez, Cecilia Arcando, Carlos del Frade, Luis Rubeo y Eduardo Di Polina.

Estuvieron, además, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli; el intendente de Gálvez, Mario Fisore y los presidentes comunales de Centeno, Juan Ramón Gufi; y de San Guillermo, Daniel Martina.

Acompañaron los secretarios santafesinos de Lechería, Pedro Morini; y de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella.

