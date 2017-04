Sergio Massa y Margarita Stolbizer presentaron su proyecto para bajar los precios

El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los principales productos de la canasta alimentaria, con el objeto de reducir "el 20 por ciento" de sus precios.

Massa y Margarita Stolbizer hicieron la presentación en un hotel del centro porteño, rodeados de otros referentes del FR y del GEN que conduce la diputada.

El legislador se quejó de la "triste y patética pelea por el poder" entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición y advirtió que los políticos deberían apuntar su preocupación a la suba de precios de los alimentos.



"Hay que tomar conciencia; en una familia tipo puede representar entre 800 y 1200 pesos mensuales. Acá la pelea es por bajar los precios y defender el bolsillo de la gente", enfatizó durante el lanzamiento del Programa Económico Urgente.

Massa aseguró que "la inflación este año va a estar muy por encima del pronóstico inicial del gobierno" y "hay que subir salarios y bajar precios". "Este no es un planteo de una fórmula mágica. Hay que bajar impuestos y hacer competir en las góndolas a quienes tienen posiciones monopólicas y dominantes en los supermercados".

"La paritaria siempre le tiene que ganar a la inflación. Un país le gana a la pobreza con educación y con el trabajo bien remunerado, como herramienta para la supervivencia y la vida cotidiana. Es clave: hay que subir los salarios y bajar los precios", insistió.

A su turno, Stolbizer también se quejó que el gobierno "plantea un escenario de disputa y polarización, cuando las familias reclaman medidas urgentes ya". "Hablan mucho del futuro y no gestionan los problemas del presente", sentenció.



"La gente no registra los tiempos electorales y quienes no pueden salir a comprar alimentos esperan respuestas. Sobre todo cuando este Gobierno prometió eliminar la pobreza y la grieta es más profunda", agregó la legisladora.

"¿Tiene la capacidad y la voluntad de entender y solucionar los problemas de los que tienen dificultades para comprar comida?", se preguntó Stolbizer e ironizó: "¿Cuánto tiempo esperamos el segundo semestre?".

Para finalizar, ratificó la necesidad de políticas económicas más activas: "No se puede progresar con una economía de inversiones solamente. Necesitamos una economía para el consumo también. Si el consumo bajó, es porque a la gente no le alcanza. No pueden esperar".

Fuente: Infobae