Lousteau advirtió que si no hay elecciones internas en Cambiemos, será su competidor con ECO

“Si no hay PASO, vamos a hacer campaña por afuera de Cambiemos con ECO”, afirmó el ex embajador de EEUU al analizar el panorama de las próximas elecciones en la Ciudad. En esa línea, rechazó participar en una lista única con Elisa Carrió

El ex embajador de Estados Unidos, Martín Lousteau, dejó una serie de definiciones contundentes de cara a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Su decisión sobre cómo jugará en esos comicios podría impactar en la estrategia del PRO y de, eventualmente, el armado de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires.

El dirigente había competido en el partido ECO contra Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones a jefe de Gobierno en 2015, y perdió por un muy delgado margen.

A propósito, Lousteau le dejó una advertencia al oficialismo: "Si no hay PASO en Cambiemos, vamos a hacer una campaña por afuera. Vamos a competir con el sello de ECO". No obstante, aclaró que, al menos por ahora, "no" se fue de Cambiemos.

Las frases destacadas de Martín Lousteau en Animales Sueltos

1 – "Yo quiero un Cambiemos más fuerte".

2 – "El pasado reciente es muy difícil pero el presente tampoco el fácil. Nada de eso se puede resolver con la grieta, con la polarización".

3 – "Yo creo que compitiendo con Eco mejoramos al PRO en la Ciudad".

4 – "Si Cambiemos se hace más PRO, y el peronismo resuelve su propia grieta, ¿Cambiemos es fuerte o débil?".

5 – "Si mañana hay PASO de Cambiemos en la Ciudad, yo compito dentro Cambiemos".

6 – "Sigo teniendo diálogo con el Presidente".

7 – "Lo que queremos es alternancia, invertir el orden no es cuidar a Cambiemos. Rodríguez Larreta en la Ciudad no está cuidando a Cambiemos".

8 – "Lo más fácil es hacer unas PASO y gana el que gana. Y el que más gana es el ciudadano".

9 – "Cuando abrazás a la grieta como método, lo contagia todo".

10 – "A veces el PRO tiene el defecto de reaccionar polarizando. Polarizar es una catástrofe. No reaccionas racionalmente cuando la emoción te copa"

11 – "Incentivar la grieta no va a traer inversiones a la Argentina. El de afuera no compara con el pasado, compara con otros países. Van a venir cuando los argentinos tengamos un proyecto colectivo".

12 – "El que no quiere discusión primaria, es sectario. Las PASO permiten que el ciudadano arme la lista. Si tres dirigentes arman solos una lista, es porque sospechan que la gente no quiere esa lista".

13 – "Si no hay PASO, vamos a hacer campaña por afuera de Cambiemos con ECO. Vamos a competir con el sello ECO".

14 – "Yo no me fui de Cambiemos, estoy reclamando que haya una primaria de Cambiemos en la Ciudad, al igual que el resto del país".

15 – "No participaría en una lista única con Elisa Carrió".

Fuente: Infobae