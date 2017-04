Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Las verdades a medias suelen ser más dañinas que las mentiras. Es que éstas, tarde o temprano, se revelan, porque, madurando, dejan de ser creíbles. En cambio las primeras se asientan sobre una base de sentido común y hechos comprobables, desviando la atención de la víctima. Y pueden ser muy perdurables.

Una de estas verdades parciales, en economía, es la de las ventajas comparativas. Esencialmente, alega que lo mejor para cualqueir tipo de agrupación humana es dedicarse a producir aquello que sabe y puede hacer mejor, y comprar a otros lo demás. A nivel individual esto es más que obvio: como individuo, uno puede ganar un salario muy bajo y sin embargo para nada le conviene emplear su tiempo para obtener por sí mismo determinados objetos útiles. Digamos, clavos. Todos los necesitamos, pero en general apenas unos pocos cada tanto. Hacerlos personalmente, podría llevarnos horas cada uno, y seguramente serían inservibles. Entonces, por abusivo que fuera el ferretero al poner precio a su mercancía, nos convendría -y mucho- comprárselos a él.

Cuando llevamos este razonamiento a agrupaciones mayores que un individuo, o una familia, el razonamiento sigue siendo válido. Comunidades que se desarrollaron en en un marco de aislamiento, no tenían otra forma de subsistir que atendiendo enteramente a sus necesidades, aunque en la satisfacción de muchas de ellas fueran tremendamente ineficientes. Entonces, comerciar con poblados de otras regiones redundaba en un incremento de su riqueza, ya que dejando de lado lo que les daba muy poco rédito, podían dedicarse enteramente a aquello en lo que obtenían más valor por tiempo trabajado o superficie de terreno dedicada.

En sociedades simples, economías básicas, y pensando sólo en el día a día, este tipo de argumentación puede sostenerse, pero al incrementarse la escala de la sociedad y de la producción comienzan a presentarse otros factores. El mundo está dividido en naciones, y las naciones no son indiferentes cada una del modo de vida de las otras. ¿Qué le importaba a España los que ocurría en regiones remotas del globo como para alentar descubrimientos y conquistas? Obviamente las riquezas de las que podría apropiarse. ¿Qué llevaba a inglaterra a tratar de dominar todas las tierras que pudiera, si no era para obtener los recursos naturales o la producción de esos otros pueblos? Quienes conducían imperios no pensaban en transacciones prístinas entre pares, como describen Adam Smith y otros economistas clásicos, sino en obtener lo más que posible, dando a cambio muy poco o nada. Y lo lograban recurriendo a todo tipo de maniobras, legales dentro de la ley que imponían ellos o aún ilegales en ese marco.

Hay en el mundo muchos ejemplos de prosperidad basada en uno o pocos recursos, con un invariable destino final de miseria. En lo que hace a América Latina, nadie lo expresa tan clara y sencillamente como Eduardo Galeano:

“Al integrarse al mercado mundial, cada área conoció un ciclo dinámico; luego, por la competencia de otros productos sustitutivos, por el agotamiento de la tierra o por la aparición de otras zonas con mejores condiciones, sobrevino la decadencia. La cultura de la pobreza, la economía de subsistencia y el letargo son los precios que cobra, con el transcurso de los años, el impulso productivo original. El nordeste era la zona más rica de Brasil y hoy es la más pobre; en Barbados y Haití habitan hormigueros humanos condenados a la miseria; el azúcar se convirtió en la llave maestra del dominio de Cuba por los Estados Unidos, al precio del monocultivo y del empobrecimiento implacable del suelo. No sólo el azúcar. Ésta es también la historia del cacao, que alumbró la fortuna de la oligarquía de Caracas; del algodón de Maranhão, de súbito esplendor y súbita caída; de las plantaciones de caucho en el Amazonas, convertidas en cementerios para los obreros nordestinos reclutados a cambio de moneditas; de los arrasados bosques de quebracho del norte argentino y del Paraguay; de las fincas de henequén, en Yucatán, donde los indios yaquis fueron enviados al exterminio. Es también la historia del café, que avanza abandonando desiertos a sus espaldas, y de las plantaciones de frutas en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en los desdichados países centroamericanos. Con mejor o peor suerte, cada producto se ha ido convirtiendo en un destino, muchas veces fugaz, para los países, las regiones y los hombres. El mismo itinerario han seguido, por cierto, las zonas productoras de riquezas minerales. Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano que, con su sacrificio, lo crea. La zona menos castigada por esta ley de acero, el río de la Plata, que arrojaba cueros y luego carne y lana a las corrientes del mercado internacional, no ha podido, sin embargo, escapar de la jaula del subdesarrollo”.

Argentina dedica desde hace años, y cada vez más, una inmensa porción de su territorio, de hecho la más productiva, a las plantaciones de soja, un producto para el cual el país tiene grandes ventajas comparativas. ¿El resultado? Inundaciones por escasa retención del agua de lluvia, cáncer debido a los agroquímicos, destrucción de empleos, avance del desierto. El grano llegó a cotizarse en 600 dólares la tonelada. Hoy, apenas 350. La teoría de las ventajas comparativas llevándonos a la ruina.