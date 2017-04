FEMINICIDIOS "SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD" EN ARGENTINA

Las noticias sobre violencia de género y femicidios en Argentina no dan tregua. Cuando todavía los deudos están llorando la irreparable pérdida de una hija, madre, hermana, sobrina, etc., otro nuevo caso conmueve a la opinión pública, sin solución de continuidad, y cada uno de ellos parece ser el relato de una novela de terror. Es que, como alguien dijo, “la realidad supera toda ficción”.

Estudiar, educar, machacar, no ocultar el tema, sino, por el contrario, hablarlo en cada oportunidad que se pueda conforman la única manera de asumir seriamente la existencia y la gravedad de este flagelo social, para tratar de encontrar una solución que sea efectiva y opere como base para la elaboración de políticas públicas que tengan como fin comenzar un camino inverso al hasta ahora recorrido, en donde la noticia sea la disminución paulatina de este aberrante delito y no su incremento, como viene sucediendo en la actualidad.

El femicidio, además de representar un alarmante problema penal, es a la realidad social, un grito de urgencia que llama a erradicar la aceptación de patrones de conductas esperables ligadas al género.

La mirada sobre el femicidio trasciende el ámbito de la Psiquiatría, del mismo modo que el problema de la psicopatía trasciende al de la violencia de género. Subyacen al concepto violencia de género al menos dos construcciones sociales, por un lado, la natural sumisión de la mujer respecto al varón, y por otro, la superioridad de éste

La premisa resulta: la mujer es pertenencia del varón.

Lo esperable es que esto se manifieste en una expresión comportamental clara.

Este patrón es cultural y se ha transmitido de generación en generación. Por esta razón, estos estereotipos se encuentran presentes, con mayor o menor pregnancia, en todas las personas, independientemente de su género.

A esto se hace referencia cuando se habla de perpetuación de roles estereotipados que operan como verdades en la mente de las personas. Aceptadas como tales, deben ser impuestas o en su defecto aplicar medidas correctivas para encauzar lo desviado, podríamos decir que en el contexto de género, entre el violento y los no violentos existe sólo una diferencia cuantitativa.

La Ley 26.485 establece: "Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes".

En un extremo de esta violencia hemos asistido y asistimos a la impunidad de masivos crímenes de mujeres por razones de género, con protección del Estado, como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en Guatemala, y en guerras por citar sólo ejemplos. Situaciones de violencia contra la mujer existentes en cualquier ciudad, poblado o paraje de nuestro país hoy se encuentran dentro de la condición de feminicido. Precisaremos ahora el concepto.

Utilizamos el término “feminicidio” como el acto de asesinar a una mujer, sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino; posee un significado político, en tanto denuncia el incumplimiento de las convenciones internacionales contra estos crímenes y sus autores. Lagarde refiere al conjunto de hechos que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres mediando el silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes, afirmando que existe feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas.

No siéndole ajenas, en alguna medida, las condiciones señaladas, reservamos el término femicidio para definir el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público, tal como ha sido incorporado en las modificaciones del código penal argentino.

A esta altura no se debe dejar de mencionar otra impunidad en la que, lamentablemente, se cae: la indiferencia frente a la abrumadora realidad de la violencia contra la mujer se ve también reflejada en las insuficientes legislaciones que no contemplaron ni contemplan tipificar todas las situaciones de violencia de género con sanciones agravantes, no reconociendo especificidad suficiente y que, por el contrario, arremeten con feroces críticas. En el mismo plano se ubica la actitud delos juristas que se resisten a la aplicación de la normativa ya incorporada.

Psiquiatras y Juristas tampoco escaparon a los patrones de género culturalmente aceptados, utilizando las expresiones crimen pasional y emoción violenta como explicación suficiente para el acto criminal sobre una mujer en razón de género y la consecuente obtención de atenuantes importantes o incluso absolución.

Esto demuestra la existencia de claras formas de alentar la impunidad de los femicidas poniendo leyes y conceptos a disposición de la justificación del acto delictivo; leyes y conceptos a disposición de la impunidad.

A esta altura de los tiempos en donde los conceptos de femicidio, violencia de género y psicopatía están insertándose en el saber de las comunidades, resulta propicio realizar algunas consideraciones.

1) No todo violento es un psicópata.

Una de las características del psicópata es que no requiere del ejercicio de la fuerza física sobre la mujer para lograr con mínimo esfuerzo el dominio y control sobre ella. La capacidad manipuladora sobre la mujer objeto de su necesidad especial tiene una extrema precisión. Generalmente se basa en la eficacia de la violencia psíquica mediante sutileza y astucia. La palabra y la mirada suelen ser suficientes. Mantendrá la mujer a su lado en tanto esto le sea necesario y beneficioso para el logro de los propios intereses. La crueldad, en el plano psicológico, es extrema, y es un epifenómeno de la cosificación. El psicópata se apodera de su mujer objeto. Este secuestro de la vida de la mujerse sostiene desde el denominado circuito psicópata-complementaria, concepto instituido por H. Marietan.

Pero no todo psicópata es femicida. El psicópata es un femicida cuando la necesidad especial que nuclea su personalidad se liga al ejercicio de la crueldad, poder, dominio y control absoluto sobre la vida de una mujer, en el contexto de un instalado circuito psicópata-complementaria, o al selectivo ataque de mujeres para la satisfacción de su necesidad especial. En el primer caso, cuando las condiciones por algún motivo varían y se tornan en una amenaza a la estabilidad de ese circuito, el psicópata puede deslizar su modalidad pasando de la crueldad psicológica hacia la brutalidad física explícita. Esto lo vemos en los denominados femicidios íntimos. En los femicidios externos, trátese tanto de asesinos seriales a cuya necesidad especial le es inherente la destrucción de mujeres, y en los crímenes masivos llevados a cabo por organizaciones lideradas por psicópatas, como crímenes de odio al género, se constata la satisfacción de la necesidad especial en una forma clara, sin requisito de círculo psicopático alguno. Es per se. Ambos llevan el sello psicopático de la extrema cosificación y el placer de matar, no a cualquiera, sino selectivamente a mujeres.

Expresión de un femicida: "Nunca amé a ninguna mujer, nunca amé a nadie".

2) No todo femicida es psicópata.

No resulta valedero afirmar que existe una personalidad específica detrás de los femicidas. Se han visto femicidas con personalidad explosiva, narcisistas, esquizoides, dependientes y otras, todos con el sesgo de la violencia expresada en sus diversas variantes.

La violencia se entrelaza con las características de personalidad.

En muchos de estos casos es posible encontrar condiciones socio culturales y de su historia personal que explican la potenciación de la acción violenta que llega a matar. Estos factores son los que referimos como un intenso grado de pregnancia en la incorporación de patrones culturales estereotipados de conductas de la mujer que son aceptables o repudiables para el varón. Estos factores explican el resentimiento, las frustraciones acumuladas, la ofensa, que el hombre siente toda vez que la mujer se aparta de su expectativa, y que en algún momento el femicida expresa en el acto criminal.

Estos femicidas, no psicopáticos, presentan casi en su totalidad antecedentes de violencia contra la mujer asesinada antes del hecho.

Estos femicidios son evitables tanto mediante la advertencia de la mujer que sale del círculo de la violencia, tanto por fuertes políticas públicas dirigidas a erradicar los estereotipos de género.

No se cuenta a la fecha con estadísticas oficiales, ni con datos certeros sobre reincidencia en el delito de femicidio no psicopático, no obstante, la realidad nos muestra que este tipo de femicidas cuenta con antecedentes de hechos de violencia de género y es reincidente en alguno de los tipos y modalidades de violencia contra la mujer definidas en la ley 26.485, por tanto la peligrosidad como estimación de probabilidad, también persiste.

Finalmente, en ambos tipos de femicidas, psicopáticos y no psicopáticos es posible constatar en el hecho mismo, la crueldad y el odio de género y así lo registran las leyes, decretos y proyectos de los países que han incorporado como agravante la figura del femicidio.