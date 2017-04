El fracking quedó prohibido por ley en Entre Ríos

A partir de este martes, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos “la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica”. Es la fórmula conocida como Fracking, denunciada desde hace años en la provincia así como en todo el mundo por ser fuente de contaminación.



La prohibición tomó estado legal luego de la aprobación de la ley correspondiente en la Cámara de Diputados de la provincia, en la sesión de este martes por la noche. El proyecto es la conjunción de dos iniciativas, una de la ex diputada provincial María Emma Bargagna (FAP) y otra del Poder Ejecutivo provincial presentada el año pasado.



El texto quedó listo para ser sancionado luego de que el miércoles pasado la Comisión de Tierras le diera dictamen favorable al proyecto que llegó con media sanción del Senado. El documento había vuelto en revisión a la Cámara Baja, que ya le había dado aprobación previamente.



La flamante ley ordena, por otra parte, que la Autoridad de Aplicación “ejercerá las acciones preventivas pertinentes y oportunas que garanticen la demanda de protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní”. Otro artículo invita “a las provincias integrantes de la región asentada sobre el Sistema Acuífero Guaraní a legislar en la protección del mismo”.



Reparo ambientalista

Los activistas entrerrianos antifracking creen que la ley podría haber sido “más restrictiva y concreta” y que se trata de “una alegría a medias” la sanción. Lo expresó el referente de Colón, Horacio Di Carli, tras el dictamen de comisión. El sector advierte que, así como quedó redactado, conlleva un “riesgo”, ya que “sigue dejando la puerta abierta” a otros tipos de producción hidrocarburífera.



El cuestionamiento se sustenta en que la ley prohíbe estrictamente el fracking pero no cancela la producción hidrocarburífera con métodos convencionales, según explicó el dirigente a APF. “Es un avance pero obviamente ante la oportunidad de tener participación, pretendíamos algo más concreto”, sintetizó el ambientalista.

