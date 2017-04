SanCor al borde de la quiebra

En el sector lechero hay tamberos fundidos, industrias quebradas y consumidores que pagan caro los productos. Y encima, la crisis en SanCor, que parecía en vías de solución, volvió a estallar esta semana.

En una negociación en la que el sindicato Atilra se comporta, según testigos, como si no tuviese nada que perder, cuando está en juego el destino de 4.500 empleados; el jefe del gremio decidió no acceder a un pedido de Mauricio Macri. El Presidente puso como condición para liberar $ 450 millones a una cooperativa a la que ya no le fían los insumos y los bancos no le pagan los cheques, que resigne un aporte solidario que solicita a las empresas de $ 3.300 por cada trabajador. Esa cifra sólo la pagan La Serenísima y Danone. SanCor acumula una deuda millonaria con Atilra que se añade a otras con fondos de inversión, la CFI del Banco Mundial, bancos públicos y la AFIP que se estima en US$ 300 millones. El resto de la industria judicializó ese aporte.

Héctor “Etin” Ponce, el titular de Atilra, dejó de lado el aporte solidario en el caso de SanCor pero se negó extenderlo al resto de las empresas. Y todo se trabó. A tal punto, que los empleados de la cooperativa fueron a recriminarle al sindicato en Sunchales que flexibilice su postura. Atilra resolvió una donación de $ 50 por cada trabajador de la industria para un fondo que ayude a pagar sueldos en SanCor. También decidió protestas. Ayer, el Gobierno envió de manera preventiva fuerzas de la gendarmería a la planta de La Serenísima en General Rodríguez. Tenía información que el abogado de Atilra, Alberto Coronel, estaría detrás de estos encontronazos junto a los camioneros: de SanCor dependen 700 fleteros.

En el interín comienzan a faltar productos de SanCor como el Mendicrim o el queso rallado en hebras. A algunas cadenas les cuotifica las entregas. Está procesando menos de la mitad de la leche habitual.

En las últimas semanas, Macri decidió no delegar en otros funcionarios ( Gustavo Lopetegui y Ricardo Buryaile) la búsqueda de una solución. Así, la negociación corrió el eje y en vez de plantear el ajuste en personal (se iban a despedir 1.500 personas) se plantearon varias salidas. Por un lado, presionar a Venezuela por una deuda de US$ 39 millones y que al menos libere las garantías extendidas de SanCor para que la cooperativa pueda negociarlas. Por otro, que se desprenda de algunos activos como el Mendicrim o el 10% que aún conserva en la línea de leches infantiles que maneja Mead Johnson.

Por cierto, SanCor es crucial con sus 16 plantas, la mayoría en Córdoba, otras en Santa Fe y casi todas en pueblos que viven de la cooperativa.

Fuente: Clarín