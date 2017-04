Atención fanáticas de la música pop: ¿Vuelven los Backstreet Boys?

“Best.Cover.Ever” es el nombre de una competencia que promociona YouTube para promover a jóvenes talentos. Este especial se estrenará en la plataforma a fin de mes y contará con la conducción del rapero Ludacris.

Algo interesante del concurso es que será el regreso la mítica banda de los años 90,Backstreet Boys. A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson serán jurados del segmento junto a Demi Lovato y Jason Derulo.

Los aspirantes deberán grabar un cover de alguno de estos tres hits: As Long As You Love Me, de Backstreet Boys, Confident de Lovato o Trumpets de Derulo.

Para ingresar a la primera etapa, los interesados deberán entrar al sitio Best.Cover.Ever. y llenar un formulario. Los candidatos tiene que contar con una visa estadounidense para poder participar. La fecha límite es el 19 de mayo. El ganador realizará un dueto con su artista favorito y el video se estrenará por medio de YouTube.