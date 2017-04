Nico Vázquez y el dolor por la muerte de Santi: "Hago terapia y un montón de cosas más que ayudan..."

Nico Vázquez sufre día a día la pérdida de Santiago y en su paso por Intrusos, el actor contó cómo sobrelleva la desgracia que le tocó vivir meses atrás, cuando el fallecimiento de Santiago lo marcó para toda la vida.

En ese marco, en una mezcla entre dolor y alegría por el éxito de su obra, "El otro lado de la cama", Nicolás expusos sus sentimientos en el ciclo de América:

"Estamos terminando un fin de semana impresionante. Te da mucha felicidad saber que llegás a un lugar y lo único que recibís es cariño y encima, una sala llena. Siempre fui un agradecido al público, realmente le debo muchísimo y a mí me ha acompañado siempre, por lo cual es un privilegio que tengo", arrancó a contar.

Y siguió: "Siempre, es un privilegio que tengo y que hoy lo noto más. También porque uno está más necesitado de eso. Le escribiría todos los días a Santi pero elijo algunas fechas en especial, hago terapia que me ayuda a tratar de entender esto. Estoy muy acompañado por mi familia, mi mujer y mis amigos".

Más tarde, Nicolás se refirió a la carta que le escribió a su hermano el 31 de marzo, fecha en la que Santi hubiese cumplido años: "Esto es día a día. Le escribiría todos los días, elijo algunas fechas en especial donde pueda seguir haciendo este trabajo que hago, no solamente desde la exposición cuando le escribo algo, sino haciendo terapia y un montón de cosas más que ayudan a tratar de entender esto".

"Tengo la suerte de estar muy acompañado de gente que me ama, no sólo mi mujer, mi mamá, mi papá y mi hermana, sino de muchos amigos que no son famosos ni se dedican a esto y que son parte de esto. Esto es la vida y hay que seguir. Y tengo la suerte de seguir y hacer lo que me gusta", concluyó.