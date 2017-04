China Suárez: "Mi hermano se descompuso en la escena de la violación"

Agustín, de 29 años, se descompuso al ver la escena cuando violan al personaje que interpreta su hermana en la película Los Padecientes.

Días atrás, la actriz había adelantado sobre lo chocante de ese momento en particular del film. "Tengo que reconocer que me daba miedo filmar la escena de la violación, me parecía muy fuerte psicológicamente hablando y me sentía muy expuesta", decía.

En ese marco, la China, reveló la charla que tuvo con Agustín, luego de que el muchacho se sintiera tocado al ver esa parte de Los Padecientes.

"Cuando terminó la película, mi hermano me dijo, 'Euge, me tenés que avisar'. Quedás descompuesto después de ver la película porque es muy fuerte. Yo tuve una escena muy fuerte y mi hermano quedó descompuesto y angustiado", contó la rubia en diálogo con la Negra Vernaci en su ciclo radial La Negra Pop,

Y agregó: "Soy la hermanita más chica y mujer. Me dijo, 'vos me tenés que avisar'... pero me lo dijo serio",

Finalmente, María Eugenia le restó dramatismo a la situación: "Yo le dije 'Boludo, felicitame o no me felicites, pero no me digas eso'", concluyó.