Trump a Macri: "Vamos a ser amigos como nunca lo fuimos"

En el marco de su primera visita oficial a los Estados Unidos como presidente de Argentina, Mauricio Macri es recibido este mediodía en la Casa Blanca por su par Donald Trump, con quien mantendrá en breve conversaciones para incrementar el comercio entre ambos países, sobre la crítica situación de Venezuela y diversas cuestiones bilaterales y regionales.

La delegación argentina está integrada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, la canciller Malcorra, los ministros Aranguren y Cabrera; Fulvio Pompeo y el encargado de Negocios de la Embajada Argentina en Washington, Sergio Pérez Gunella.



Concluidos los pasos formales que incluyen la firma del Libro de Honor y las fotografías oficiales, los mandatarios mantendrán una entrevista privada e inmediatamente después compartirán una reunión bilateral ampliada y un almuerzo de trabajo.



Finalizado el encuentro en la Casa Blanca, el presidente Macri mantendrá una reunión con miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la sede de ese think tank, de la que participarán el titular del CSIS, John Hamer; del Inter-American Dialogue, Michael Shifter, y de Brooking Institutions, Strobe Talbott, junto a el politólogo y ex consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski.



Por la tarde, se reunirá con un grupo de senadores en el Strom Thurmond Room del Capitolio, donde intervendrán Mitch McConnell (Kentucky), líder de la mayoría parlamentaria, Charles Schumer (Nueva York), líder por la minoría; Bob Corker (Tennessee), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Benjamin Cardín (Maryland), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.



Luego mantendrá en el Office of the Speaker (oficina del presidente de la Cámara Baja) un encuentro con los miembros de la Cámara de Representantes Paul Ryan (Wisconsin) Kevin McCarthy (California), Nancy Pelosi (California), líder por la minoría; Steny Hoyer (Maryland), y Ed Royce (California), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.



En su última actividad en Washington, Macri se entrevistará con CEOs y altos ejecutivos de empresas en el Hotel Four Seasons, y más tarde se presentará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde pronunciará unas palabras, previo a ser presentado por el vicepresidente del organismo, Myron Brillant.