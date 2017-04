Mauricio Macri ya está en la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump en la cita central de la breve gira por Estados Unidos del presidente.

Macri llegó al encuentro desde la Blair House, la residencia para invitados de los mandatarios estadounidenses ubicada a pocos metros del ala oeste de la Casa Blanca, junto a la primera dama, Juliana Awada.

Mauricio Macri y Donald Trump recorrieron los jardines de la Casa Blanca junto a las primeras damas, Juliana Awada y Melania Trump.

Al intercambiar los saludos de bienvenida, Trump le dijo a Macri que lo considera “un gran amigo al que no veía hace 25 años”.

El Presidente y su esposa -que anoche llegaron de Houston en un vuelo privado- pasaron la mañana en la residencia que alguna vez ocuparon Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

Macri se dedicó a revisar el temario previsto para el encuentro con Trump en reuniones con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el vocero presidencial, Iván Pavlosky.

La delegación argentina ingresó a las 12.20 -horario de Buenos Aires- y Macri se quedará dos horas con el presidente estadounidense.

Macri y Awada fueron recibidos por Trump y su esposa Melania y juntos se sacaron las fotografías oficiales y los argentinos firmaron el Libro de Honor.

Luego de un encuentro de Trump y Macri a solas, está preparado un almuerzo de las dos delegaciones, en el que también se integrarán los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía, Juan José Aranguren.

Mauricio Macri ya está reunido con Donald Trump en su primera cita como presidentes REUTERS/Kevin Lamarque

Como suele ocurrir, el ingreso a la Casa Blanca de los periodistas que cubren la reunión fue muy severo, que incluyó chequeo con perros adiestrados para detectar drogas o explosivos. La prensa estuvo siempre escoltada por funcionarios que no permitían demasiados movimientos por el lugar.

Los periodistas esperaron la llegada del presidente, que arribó en auto a la parte trasera de la Casa Blanca, la que da al famoso Obelisco, el monumento a Washington.

Había uniformados que portaban las banderas argentina y estadounidense. El calor es intenso: la temperatura llega a los 28 grados, inusual para la primavera de Washington.

Desde la Casa Blanca, los funcionarios argentinos irán a una conferencia que dará el Presidente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un think tank muy conectado con dirigentes del partido demócrata, a pesar de que en su staff también figuran ex funcionarios republicanos. A Macri lo recibirán John Hamre, ex subsecretario de Defensa de Bill Clinton, ex asesor de Barack Obama y hoy titular del CSIS, y Thomas Mc Larthy, del Diálogo Interamericano, y también ex asesor de Clinton.

Más tarde, Macri llegará a otros de los puntos clave de su agenda, cuando entre al Capitolio para reunirse con todo el establishment del Poder Legislativo local, que controlan buena parte de los resortes de poder en Estados Unidos.

La gira terminará con un encuentro del presidente con empresarios organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Desde allí, Macri volverá desde la calurosa primavera de Washington hacia el otoño porteño.

Fuente: Clarín