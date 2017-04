El galancito de ADDA y su desgarradora historia de vida

Los fans que siguen todos los días Amar después de amar, la exitosa novela del prime time de Telefe, ya lo conocen. Manuel Ramos interpreta en la ficción a Fede, el hijo de Isabel Macedo y Federico Amador, y reveló su dolorosa historia de vida. “Mis viejos se separaron cuando era muy chiquito y, cuando estaba en quinto año, pasaron situaciones familiares grosas y me fui de mi casa. Sé que mi mamá estafó a mucha gente con guita. Estoy peleado con ella y hace dos años y medio que no hablo con ella. Me escapé de casa, me fui a vivir con mi novia y su familia, y estuve un tiempo ahí hasta que me pude acomodar. Hace ya dos años que vivo solo y soy completamente independiente”, contó a la revista Pronto.

“Ella se portó mal conmigo y con mucha gente que me rodeaba y que conoció por mí. Siento que recién logré estar sano mentalmente cuando corté el vínculo con mi mamá. Ella estafó a mucha gente con dinero y lo peor de todo fue la manipulación que hizo. Yo la defendía porque solo conocía la versión de ella. Cuando se destaparon todas las ollas y me di cuenta de que me estaba mintiendo, casi me muero”, continuó Manuel.

“Fue mucha plata. El problema es que ella es muy adicta al juego y hacía de todo para conseguir plata y jugarla. Perdió todo y, lo peor de la historia, es que me perdió a mí. Si el día de mañana tengo un hijo y no me habla, sería lo peor del mundo. Me salvó haberme ido a vivir a la casa de mi novia. Hará dos años intentó acercarse, pero no se lo permití. En un momento intenté darle una oportunidad, pero no sirvió de nada. Cuando cumplí los 18, creí que tenía mi dinero ahorrado por todos mis laburos. Pero no había nada, me hizo el cuento del tío. Lo último que me interesó fue lo económico porque la estafa moral fue más dolorosa”, agregó Manuel, que remarcó el apoyo de su novia, Sofía.

“Me contuvo ella y su familia. Con Sofía estamos hace cuatro años y es fundamental en mi vida. Nos conocimos en el colegio, ella estudia Artes visuales”, contó y habló también de la figura de su padre. “Mi papá vive en Coronel Suárez, a 600 kilómetros de Capital. Con él tengo un súper vínculo y es fundamental en mi vida. Se llama Rodrigo y es artesano, hace cosas increíbles con madera y también labura en un lugar donde se fabrican cajas. Se casó con Andrea y me dio una hermana que se llama Mía”, concluyó Manuel.

Fuente: La100cienradios