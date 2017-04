Nos mintieron! La verdadera mansión Kardashian, a la venta por una fortuna

La casa que solía ser utilizada para grabar exteriores del reality show de Keeping Up with the Kardashians está a la venta por USD 9 millones. Ningun Kardashian vivió en esa casa, sino que sólamente era utilizada por cuestiones de seguridad a la hora de mostrar el exterior del hogar de las famosas hermanas.

“Mi casa en Beverly Hills, es mi verdadero hogar, cerca de Klhoe y Kourtney. Era necesario tomar esta medida de seguridad por la exposición que tenemos, sino tendría a personas apareciéndose en la reja de mi casa a cualquier hora y llamar a la policía en varias ocasiones”, dijo Kim en una entrevista.

Es por esta razón que todas las tomas fueron desde el exterior de lo que hasta ahora se creía la verdadera casa del clan Jenner Kardashian ubicado en un barrio privado llamado Fryman Estates en California.