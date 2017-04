Y un día Damián Szifron rompió el silencio sobre la película de Los Simuladores: “Es posible”

Damián Szifron se encuentra en un excelente momento profesional, trabajando en los Estados Unidos luego del éxito de “Relatos Salvajes”. ¡Y se hizo un hueco para charla con La 100 sobre la película de Los Simuladores! ¿Se hace o no se hace?

“Es un programa cuyos personajes, y conflictos, y formas de resolver esos conflictos, me siguen expresando y representando hasta el día de hoy. Por todos los capítulos siento como mínimo cariño y respeto, porque me gusta lo que expresa la serie en su conjunto, sobre todo después de tanto tiempo“, aseguró Damián Szifron.

Pero…¿hay o no hay película de Los Simuladores? Por ahora, nada confirmado, pero tampoco descartado. “Por supuesto que es posible hacer una película, y la idea es concretarla. Me encantaría, a lo largo de todo este tiempo la audiencia fue creciendo, el afecto por la serie no sólo que no desapareció sino que pasó de una generación a la otra, eso es muy emocionante, ver padres mostrándole la serie a los hijos“, señaló Damián Szifron.

“Se creó una expectativa sana, noble, genuina, un verdadero deseo de ver la película, y yo espero de corazón poder corresponder. Si alguien tiene que poder encontrarle una solución al tema calculo que esos somos nosotros“, cerró el director.