La foto de las sospechas, ¿Guille Valdes está embarazada?

Guillemina Valdes, la pareja de Marcelo Tinelli, es una de las modelos más bonitas de la Argentina, con una enorme trayectoria a cuestas. La también empresaria disfruta de un gran momento, a pleno con su familia y cosechando los frutos de su trabajo.

En los últimos días se conoció una foto de Guille Valdes que levantó las sospechas en las redes sociales, ¿se encuentra nuevamente embarazada? Analía Franchín le hizo la pregunta, y ella se lo tomó con mucho humor.

“Nooo Ana ! Solo sacando pecho y no es habitual verme así y con unos kilitos más que no me vienen mal”, respondió Guille Valdes. ¡Esa es la actitud!