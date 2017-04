Malcorra, en la OEA: "No nos podemos hacer los distraídos ante la realidad que se vive en Venezuela"

La canciller Susana Malcorra afirmó que la región “no puede hacerse la distraída” ante la realidad que se vive en Venezuela, tras participar en el encuentro del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, y consideró que “deben buscarse mecanismos para que las partes en conflicto retomen el diálogo”.





“Tenemos que lograr que las partes en Venezuela vuelvan a encontrar una forma a través de una mediación, porqué es evidente que el diálogo no ha funcionado”, apuntó Malcorra, según un comunicado difundido por la Cancillería argentina.



Malcorra participó en esta reunión de la OEA que esta tarde acordó convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Venezuela.



“Es una responsabilidad colectiva que tenemos todos nosotros el responder a una situación que la propia Venezuela, en el marco de la CELAC, considera grave. No nos podemos hacer los distraídos ante la crisis que se vive en ese país”, remarcó la jefa de la diplomacia argentina.



La ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió que su país se retirará de la OEA si este organismo realiza una reunión de cancilleres sin el aval del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



"De realizarse alguna reunión de cancilleres de la OEA que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de nuestro país de esta organización", dijo Rodríguez al canal estatal VTV.



Al respecto, Malcorra señaló que la OEA aprobó una convocatoria al diálogo con 19 votos a favor, lo que demuestra que “no hay una divisoria de aguas en la organización”, como lo había planteado el Gobierno de la nación caribeña.



“Hemos avanzado muchísimo. Recién logramos la aprobación de la convocatoria de cancilleres. Esta organización (por la OEA), a través de su carta constitutiva, nos obliga, como estados de la región, a ser responsables y a participar en la búsqueda de soluciones. Y eso es lo que estamos planteando”, fundamentó.



La funcionaria subrayó que la solución a la cuestión venezolana "no apunta al derrocamiento, como fue sugerido, sino que apunta a la salida a través de los mecanismos democráticos".



“Hay mecanismos democráticos, tiene que definirse un cronograma electoral, ese cronograma tiene pautas establecidas, tiene que haber una forma de garantías sobre ese mecanismo. No estamos, y menos Argentina que sufrió esto muchas veces, por un derrocamiento”, enfatizó.

Fuente: Telam