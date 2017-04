Cristina y Flor se van a Europa: Bonadio dio el 'Ok'

El juez Claudio Bonadio, que había dictado la restricción para dejar del país a principios de mes en la causa Los Sauces junto con un embargo por 130 millones de pesos, le extendió el permiso a Crirtina Fernández y su hija, Florencia Kirchner, para viajar a Europa el próximo 6 de mayo. Pero antes de emprender el viaje, ambas deberán pagar una fianza de 150 mil pesos.

En Europa, la ex mandataria nacional tiene una agenda cargada: se verá con el presidente de Grecia, Alexis Tsipras, visitará el Parlamento Europeo en Bruselas y disertará en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.



Cabe recordar que el año pasado, también autorizada por Bonadio, que había dictado una restricción similar en la causa por el 'dólar futuro', la ex Presidente viajó a Ecuador y a Brasil.

El fiscal Carlos Rívolo, quien investiga el Caso Los Sauces, no se había opuesto a que Cristina Fernández y su hija Florencia -ambas procesadas en el expediente- realicen un viaje a Europa en mayo próximo.

Para hacer la solicitud adjuntaron los pasajes de ida y vuelta en clase ecónomica de British Airways y los de Aegean Airlines y explicaron en qué hotel se iban a alojar en cada una de las ciudades visitadas.

Al mismo tiempo acompañaron al pedido las invitaciones que le cursaron a la ex presidente. Una de las sociedades más antiguas de Oxford, The Oxford Union, dedicada al debate político, otra de un grupo de representantes de partidos de izquierda y verde del Parlamento Europeo y otra del partido gobernante griego Syriza. En Atenas, la ex presidente se reunirá con el Pimer Ministro griego Alexis Tsipras.