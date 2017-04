El kirchnerismo y Cambiemos se cruzaron en Diputados por la crisis en Santa Cruz

El bloque del Frente para la Victoria-PJ formuló sucesivas cuestiones de privilegio contra el gobierno de Cambiemos y el presidente Mauricio Macri "en defensa del federalismo", y fueron cruzados por el radical Eduardo Costa (Cambiemos), quien los calificó de "hipócritas" por no asumir su responsabilidad en la crisis de Santa Cruz.

Utilizada como medio para la discusión política, el jefe de la bancada del FPV-PJ, Héctor Recalde, planteó la primera cuestión de privilegio para repudiar el ataque que el viernes por la noche sufrió la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, quien se encontraba en ese momento con la ex presidente Cristina Kirchner, su nieta Helena y tres empleadas.

"La violencia no partió de los trabajadores. No podemos permitir eso, sea la casa de quien sea; el día que permitamos eso, se terminó la discusión pacífica de ideas", aseguró.

"A veces los problemas suceden por la asignación de recursos y esto lo venimos denunciando desde enero de 2016", explicó. Y citó que en el caso de Santa Cruz "la asistencia de la Nación fue en 2015 de 4.400 millones de pesos y en 2016 sólo el 15 por ciento de eso recibieron".

El legislador advirtió que sin recursos "es muy difícil gobernar" y le recomendó al Poder Ejecutivo Nacional "que no condicione el envío de recursos a la reducción del empleo público" porque destacó que "si hay un aumento del empleo público lo hizo este gobierno, que aumentó la dotación un 25 por ciento" desde que asumió.

Luego, el fueguino Martín Pérez (FPV-PJ) planteó una cuestión de privilegio en contra del presidente Mauricio Macri porque, a su entender, "le ha mentido a la gente de Tierra del Fuego" al prometer durante la campaña mayor empleo.

"Nos sentimos estafados por el presidente Mauricio Macri, que prometió más empleo y mantener la promoción industrial en Tierra del Fuego", dijo. Y en cambio, la provincia "tiene el triste récord de tener un 13 por ciento de caída del empleo formal" y es una de las que tuvieron "mayor desarraigo en 2016", apuntó.

La respuesta provino del santacruceño Costa, quien planteó una cuestión de privilegio contra el kirchnerista Juan Cabandié y otros que le iniciaron una causa penal por sus "opiniones" -según dijo-, pero advirtió que "la intención es callarnos la boca para no contarle al pueblo argentino lo que pasa en la provincia de Santa Cruz".

Costa reiteró que la provincia "está gobernada por el kirchnerismo desde 1991. En estos 26 años Santa Cruz ha recibido fondos además extraordinarios, ha tenido tres presidentes de Santa Cruz, han triplicado fondos de lo que ha recibido cualquier otra provincia" y no se resolvieron los problemas.

A su vez, resaltó que "el 50% de la población no tiene agua corriente, no dispone de agua todo el día a pesar de haber recibido 1.200 millones de dólares de regalías mal liquidadas durante la gestión menemista, a pesar de haber tenido tres presidentes. El año pasado tuvo 90 días de clases y este año no han comenzado las clases aún". "Digan la verdad, no sean hipócritas", exigió al peronismo desde su banca el diputado radical.

Del FPV-PJ también plantearon cuestiones de privilegio contra Macri, entre otros, la tucumana Mabel Carrizo, porque el gobierno nacional no atendió el pedido de Aportes del Tesoro Nacional que le hizo el gobernador Juan Manzur para asistir a los damnificados por las fuertes lluvias, y de Juan Carlos Díaz Roig, quien aseguró que "se está pagando mal la movilidad jubilatoria" por un índice que no corresponde.

El chaqueño Juan Pedrini también formuló una cuestión de privilegio por la "discriminación" de Chaco en el reparto de ayuda a provincias que sufren desastres y afirmó que "para el gobierno nacional parece que sólo existe la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y otras provincias ricas del país".

A su vez, el entrerriano Julio Solanas planteó otra cuestión de privilegio en la que denunció la existencia de un "plan sistemático para desprestigiar los institutos provinciales de vivienda" y criticó la importación de casas prefabricadas de China y su coprovinciano Lautaro Gervasoni hizo otra contra el Presidente por "mancillar el federalismo y a la política".

Fuente: DyN