EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS

La política argentina, desde hace varias décadas, se ha convertido en un barril cargado de explosivos que cualquier hecho, dicho o acción de un dirigente o funcionario de cierto rango puede hacer detonar.





Es por ello que a la hora de emitir cualquier tipo de opinión en público, más si se trata de altos funcionarios del gabinete nacional, se deberían sopesar las palabras a utilizar, ya que siempre son interpretadas en el sentido opuesto al que se vertieron o, directamente, son utilizadas por sectores que se encuentran en la vereda opuesta de la actual administración de Mauricio Macri, para encender alertas que menoscaban la credibilidad del gobierno y la responsabilidad con que han encarado la difícil tarea de sacar al país de las grandes crisis que lo aquejan.









En este sentido, la respuesta que el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, dio al sacerdote de la Ciudad de Esquina, en la Provincia de Corrientes, con motivo de la inauguración de una escuela, en lo referente a la importancia de impartir educación religiosa en los establecimientos de enseñanza pública de la Argentina, fueron, si se quiere, bastante desafortunados, ya que van a contramano de toda la legislación vigente en esa materia en el país.





El hecho en sí puede ser consultado en cualquiera de los medios de comunicación que se hicieron eco de él, por lo que no me detendré acá a relatarlo. Sin embargo, lo que haré será una descripción de cuál es la legislación que rige la educación de los argentinos desde hace más de 130 años.





A fines del siglo XIX, en tiempos de la primera presidencia de Roca, cuando el Congreso Nacional debatía la Ley 1420, los sectores clericales conservadores lanzaron una oscurantista ofensiva ideológica contra el principio de “laicidad”o neutralidad religiosa de la educación pública (“educación común” al decir de la época, por oposición a la “educación particular” o privada). El artículo que fue blanco de la furia ultramontana fue el 8.º. “La enseñanza religiosa –estipulaba– sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase”.





Aunque la letra del artículo no incluía el término “laicidad” o “laico”, su espíritu –es decir, su inspiración y finalidad– era claramente laicista. Para comprobarlo, basta con leer las actas del Congreso Pedagógico de 1882, las columnas de opinión publicadas por los polemistas de ambos bandos en la prensa de la época y –lo que es más importante y decisivo– las actas del debate parlamentario de 1883-84. Liberales y clericales, partidarios y detractores de la laicidad en la educación pública, tenían bien claro que la aprobación del artículo octavo –para bien o para mal– significaría el triunfo del laicismo escolar en nuestro país, de ahí su ahínco en defenderlo o denostarlo. Así lo confirman, por lo demás, los antecedentes de la ley bonaerense de enseñanza común de 1875 y el decreto federal de 1881 que –provisoriamente– le dio aplicación extensiva a la misma en los territorios nacionales y la Capital Federal recientemente creada; amén de las sucesivas reglamentaciones dictadas por el Consejo Nacional de Educación con posterioridad a la promulgación de la Ley 1420, y de las constituciones y leyes educativas de varias provincias.





¿Qué establecía exactamente el art. 8? Que la enseñanza religiosa (no únicamente católica, sino también de otros credos confesionales debería tener un carácter “privado” (no oficial), “opcional” y “extracurricular”. Vale decir, se autorizaba el uso de los edificios públicos escolares para cursos de formación religiosa “al margen” de la escolaridad estatal obligatoria. Esa enseñanza religiosa (católica o cualquier otra) únicamente podía ser impartida a niños y niñas cuyas familias la solicitaran expresamente, y de manera separada e independiente al régimen escolar oficial –o sea, a contraturno, los fines de semana o en temporadas de receso–. Además, el personal docente del Estado debía abstenerse de participar en ella para no comprometer la neutralidad religiosa de su rol público magisterial, tal como quedaría taxativamente prescrito en diversas resoluciones y circulares, luego compiladas en los digestos escolares de 1908, 1920 y 1937.





El laicismo de la Ley 1420 no fue una novedad intempestiva de nuestra historia. Como el historiador José Campobassi lo ha explicado en su libro “Laicismo y catolicismo en la educación pública argentina”, es la culminación de un largo “proceso de secularización” que se remonta, por lo menos, a la sanción de la Constitución Nacional en 1853, y a su primera reforma en 1860; una carta magna que, a pesar de algunos bemoles como el sostenimiento al culto católico, hizo de la Argentina un Estado jurídicamente secular al garantizar la libertad de conciencia y culto, proclamar la igualdad ante la ley y no instituir ninguna religión oficial –principios todos ratificados en 1860. Ese proceso de secularización continuó en 1863 con la fundación –a instancias de Mitre– del Colegio Nacional de Buenos Aires, cuyo plan de estudios excluiría la enseñanza de religión católica; y luego con la creación –por iniciativa o influjo de Sarmiento– de las escuelas normales de varones y mujeres, auténticos “viveros del laicismo escolar” al decir de Campobassi, pues de allí egresaban maestros y maestras de escuela que no habían recibido ninguna formación confesional (la primera escuela normal, la de Paraná, data de 1869). El proceso tuvo como siguiente jalón la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires (1875), que si bien no excluyó la enseñanza religiosa, estableció importantes y novedosas limitaciones a la misma con el objetivo de no conculcar la libertad de conciencia y culto de las minorías no católicas, cada vez más numerosas debido al auge de la inmigración europea. Se prolongó luego, siendo ya Roca presidente, en la aplicación extensiva de dicha ley provincial en los territorios nacionales y la Capital Federal (1881), suceso contemporáneo a la subordinación de los tribunales eclesiásticos a la justicia ordinaria. Ya casi a las puertas del gran debate y la sanción de la Ley 1420, registró otro hito trascendental cuando la posición laicista logró prevalecer en el Congreso Pedagógico de 1882, pese a la vehemente resistencia ultramontana.





Entre 1882 y 1885, el intenso debate entre liberales y clericales en torno a la política educativa fue uno de los principales focos de interés de la opinión pública. La prensa de la época (El Nacional, La Nación, Sud América, La Prensa, La Unión, etc.) dedicó un sinnúmero de páginas a la controversia. La causa laicista tuvo grandes plumas a su servicio: Paul Groussac, Lucio V. López, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña… Pero dos se destacaron sobre el resto: Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. Sus numerosas columnas de opinión están llenas de argumentos y reflexiones de notable lucidez intelectual. El bando clerical tuvo como principales portavoces a Pedro Goyena, José Manuel Estrada, Tristán Achával Rodríguez, Emilio Lamarca y Miguel Navarro Viola.





Cuando la ley, ya sancionada y promulgada, comenzó a ser implementada, la Iglesia católica argentina llamó a todos sus fieles a desacatarla por considerarla un atentado impío y ateo contra la religión. Monseñor Clara, vicario de Córdoba, fue quien encendió la mecha de la reacción ultramontana con una pastoral incendiaria, exhortando a los padres de su diócesis a que no enviaran a sus hijas a la Escuela Normal de Mujeres de la capital provincial porque dicha institución era dirigida por una “extranjera protestante” (la pedagoga norteamericana Frances Armstrong). Poco después siguió sus malos pasos el obispo de Salta, y los vicarios de Jujuy y Santiago del Estero se hicieron eco de la actitud sediciosa de su superior jerárquico. También hubo conatos de oposición antilaica en Catamarca y La Rioja. Detrás de esta cruzada, manejando sus hilos con gran astucia, estaba el nuncio apostólico Mattera.





Pero el Estado nacional no se quedó de brazos cruzados. Haciendo uso del derecho de patronato, sancionó a los clérigos promotores de la desobediencia –que eran, a la sazón, funcionarios públicos dependientes del gobierno federal–, y expulsó a monseñor Mattera del país. Este episodio provocó una ruptura de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la Santa Sede que se extendería hasta el año 1900.



Felizmente para nuestro país, el integrismo católico fracasó en su cruzada reaccionaria y la Ley 1420 –más allá de todos sus defectos y limitaciones– continuó en vigencia, propiciando gradualmente una escolaridad pública de impronta universal, obligatoria, gratuita y laica. Esta tendencia progresiva y secularizadora recién se detendría en los años 30, con la crisis de la república liberal y el ascenso mundial de los totalitarismos y autoritarismos de derecha, pero esa es otra historia para abordar en otra oportunidad.





Sin embargo, no hay que engañarse en un punto: la Ley 1420 sancionada en 1884 no era, por desgracia, completamente laica. El suyo era un laicismo “transaccional”, muy similar al que Pierre Van Humbeeck trataba de implementar contra viento y marea en la Bélgica de Leopoldo II –un modelo muy ponderado por nuestra Generación del 80–, y no un laicismo pleno o estricto como el que Jules Ferry impulsaba con tanto éxito en la Francia de la III República (la ley francesa de educación primaria obligatoria, sancionada en 1882, había prohibido el uso de los edificios públicos escolares para la enseñanza religiosa, aun cuando esa enseñanza fuese extracurricular y se desarrollase fuera del horario de clases).





Pese a todo, la Ley 1420 supuso un avance inmenso en lo que respecta a la laicización de la educación pública argentina. Marcó, sin duda, un antes y un después. El hecho de que no contuviera en su articulado la palabra “laica”, no debería ser interpretado a la ligera como una “prueba” de que no se trataba de una legislación escolar laica. Por todas las razones antes expuestas, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la Ley 1420, sin ser tan laicista como las leyes Jules Ferry, fue lo suficientemente laica como para sustraer las escuelas públicas argentinas, durante medio siglo al menos, de la tutela oscurantista de la Iglesia católica.





Aunque a algunos les parezca innecesario, inoportuno o pasado de moda, lo cierto es que sigue siendo necesario defender la laicidad escolar. Sin ella, la democracia, el pluralismo y los derechos humanos de las minorías no serían más que palabras vacías, espejismos retóricos en medio del desierto de la incivilidad.





Para finalizar, y volviendo a los extemporáneos dichos del Ministro de Educación de la Nación, parafraseando al genial Groucho Marx “es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente”.