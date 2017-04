Bajo la 'prisión domiciliaria' que le impusieron los pingüinos, Cristina cava su propia tumba

En medio del conflicto se llevó a cabo en Santa Cruz una nueva Audiencia Pública en la que se decidieron 13 acciones a realizar con multitudinaria participación popular.

Según la agencia 'OPI Santa Cruz', la gente se concentró allí bajo el lema 'Por la Educación, la Salud, la Justicia y los Salarios' y se decidieron llevar a cabo 13 puntos que comenzarán a articularse desde hoy, además de una marcha provincial para mañana jueves.

Es la tercera Audiencia que se concreta, y congregó más de 600 personas. Entre los 13, se destacan, según la mencionada agencia:

- Realizar una movilización provincial el jueves 27 al mediodía y pedir, a la Cámara de Comercio y a los comerciantes particulares, el cierre de los comercios al mediodía, en solidaridad con los reclamos sociales que se llevan a cabo en contra del gobierno provincial.

- Hacer un gran acto el 1ro de mayo, día del trabajador, frente a la casa de gobierno. Esta acción sería la primera en la historia de Santa Cruz.

- Plantear un paro provincial para el día jueves 27 y viernes 28 para llevar adelante todas estas medidas.

- Repudio al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a quien se lo acusa de estar interesado en la situación de los docentes que le reclaman a Macri frente al Congreso y no se ocupa ni siquiera por los jubilados que pernoctan hace un mes frente a la CPS en Río Gallegos.

- Presenciar, de aquí en más, las reuniones de comisiones de la cámara de diputados y que la ciudadanía participe.

- Repintar todas aquellas paredes que luzcan leyendas, carteles y/o mensajes de Cristina Fernández en la ciudad capital y localidades de la provincia.

- Pronunciamiento al resto de las localidades para que se repitan estas asambleas ciudadanas en el interior de la provincia.

- Conformar una comisión para interceder ante el vocal de padres y solicitar la renuncia de la actual vocal ante el Consejo Provincial de Educación.

- Constituir asambleas populares para auditar los fondos que tiene la provincia y proponer comisiones ciudadanas para hacer un seguimiento a los fondos que reciba el gobierno de parte de la nación.

- Utilizar la carpa frente al banco Santa Cruz como centro de reunión y debate de todas las medidas a tomar y decisiones que van a surgir en los días futuros

En el curso del debate, la profesora Milagros Pierini, titular y representante (real, no estatal) de los DDHH en Santa Cruz hizo un recordatorio de la golpiza a los caceroleros y repasó la historia verdadera de Néstor kirchner

La condena social a los Kirchner en su propio territorio mantiene por estas horas recluida a Cristina Fernández. Esta mañana, el tema fue tapa del diario porteño 'La Nación' y objeto de análisis del periodista Joaquín Morales Solá:

"Cristina Kirchner, la mujer que más poder tuvo en la historia argentina, vive ahora de hecho un régimen de prisión domiciliaria. No por decisión de la Justicia, que todavía no se ha expedido sobre su libertad en ninguna de las causas que investigan la corrupción de su gobierno. Es una condena social la que le impide caminar tranquila por las calles de Río Gallegos, de El Calafate o de Buenos Aires. Esa condena no escrita la obliga a recluirse en sus distintas residencias. Por más lamentable que sea el hecho, lo cierto es que la ex mandataria construyó con asombrosa obstinación la adversidad que la toca. Sin embargo, entre un 25% y un 35% de los argentinos sienten cierta simpatía por ella, que va del fanatismo a la mera afinidad. Ese presente sombrío de Cristina quedó definitivamente expuesto en las recientes protestas sociales en Río Gallegos, donde estuvo latente la necesidad de evacuarla de la residencia de la gobernadora, su cuñada. La evacuación habría sucedido si una manifestación de empleados públicos hubiera logrado derribar las puertas de la residencia oficial.

Cada tanto, Santa Cruz despierta a los argentinos con un conato de sublevación social. Esas rebeldías las protagonizan los empleados públicos, la mayoría de los cuales (extraña contradicción) fueron nombrados durante el largo régimen de los Kirchner en Santa Cruz.(...)

Cuando los Kirchner gobernaban la Nación, la culpa de las sublevaciones era, según ellos, de grupos de izquierda provinciales o de alguna otra conspiración local. Ahora, cuando gobiernan sólo la provincia, la culpa es del gobierno nacional (...).

Cuando Néstor Kirchner era gobernador había corrupción, pero las apariencias eran austeras. Todos vivían según los estándares de una burguesía provinciana. Ricos, pero sin ostentaciones. Las cosas cambiaron rápidamente cuando el matrimonio se convirtió en una diarquía de poder en el país. El kirchnerismo se hizo ostentoso en una provincia donde todos se conocen. Lázaro Báez llegó a tener tres camionetas 4x4 de una de las mejores marcas internacionales estacionadas en el frente de su casa. Por si alguna se descomponía, justificaba. Construyeron residencias de nuevos ricos y dejaron de preocuparse por los horarios de los aviones de línea. Ellos tenían sus propios aviones.

El autoritarismo, que luego fue copiado en el escenario nacional, dejó a los santacruceños sin representación política, sin Poder Judicial y sin medios de comunicación independientes. Los mejores amigos de los Kirchner compraron diarios, radios y canales de televisión. Una reforma política de Néstor Kirchner le asegura al gobernador una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados local. Jueces y fiscales son amigos o familiares de los Kirchner. Sin representación política y sin Justicia, las insatisfacciones de los santacruceños se dirimen en la calle. Siempre fue así desde 1991, desde que gobierna la misma familia. Se sabe muy poco de eso, pero el matrimonio de Mariana Zuvic y Eduardo Costa, los que más combatieron contra los Kirchner, debió optar por un virtual exilio en la Capital. La policía provincial y los servicios de inteligencia controlaban sus vidas y las de sus hijos permanentemente. "Diez años de vida en condiciones muy adversas es mucho tiempo", dice Zuvic.

(...) Ineptitud y corrupción explican gran parte de la crisis de Santa Cruz. (...) En gran medida, Santa Cruz es un laboratorio que permite percibir lo que hubiera sucedido en el país si continuaba el kirchnerismo. El manejo populista de la economía termina siempre con el fin de todas las ilusiones. Es igualmente una versión provinciana, pequeña y light del drama de Venezuela, un país también potencialmente rico, pero arrasado por la impericia y la corrupción de los jerarcas del régimen.

(...) Cristina venía denunciando que Macri es un presidente ilegítimo, que expresa un neoliberalismo cruel que reprime con balas de goma y gases lacrimógenos las manifestaciones de oposición. Era la crítica perfecta para alguien que está en la oposición. Así sucedían las cosas hasta que las manifestaciones opositoras llegaron a la puerta de su casa y fue ella la que debió reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos".

Luego de aquellos incidentes, el Gobierno de Mauricio Macri decidió, sin embargo, reforzar la seguridad de la ex Presidente. En efecto, en las últimas horas el Ministerio de Seguridad dispuso que una decena de gendarmes se sume a la custodia, en manos de la Policía Federal.

Los efectivos, que ya estaban en Santa Cruz, fueron destinados a custodiar la residencia de la ex presidenta en El Calafate. Allí se trasladó Cristina el lunes por la tarde, luego de los incidentes en la residencia de Alicia Kirchner. Viajó custodiada por dos camionetas de su custodia permanente.

Pero no es la primera vez que la Gendarmería custodia la residencia de la ex mandataria en esa ciudad. En 2015, cuando el juez Claudio Bonadio realizó allanamientos en el marco de la causa Hotesur, un puñado de efectivos de la Policía Metropolitana llegó hasta ese lugar y estuvo al borde de un enfrentamiento armado con los gendarmes apostados. "Se tiraron cuerpo a tierra en posición de tiro", recuerda un efectivo que encabezó esos procedimientos.

"Vamos a mandar más efectivos si la gobernadora los pide", aseguran en el Ministerio de Seguridad.

Mientras tanto, la expresidenta, aunque recluida, no permaneció callada. Usó imágenes de varios programas de televisión para denunciar una "cadena nacional de la mentira". Sin embargo, las mismas resultaron ser falsas. Mariana Fabbiani, Del Moro, Leuco y Fantino mostraron pruebas de ello, y la mayoría de los medios le dieron espacio a sus respuestas.

Los periodistas demostraron que las imágenes que utilizó Cristina fueron trucadas.

En todas las imágenes, el tema era (al menos, eso decían los zócalos), Santa Cruz. Y en el posteo en las redes, denunciaba la complicidad entre varios canales de televisión e ilustraba su afirmación con capturas de pantalla de los programas "Intratables" (de América), "Animales Sueltos" (también de América), "Los Leuco" (de Todo Noticias) y "El Diario de Mariana" (El Trece, El Doce en Córdoba).

En tres de las cuatro fotos se ve el mismo zócalo: "Santa Cruz: la Venezuela argentina".

Pero el zócalo estaba truchado.

Los mismos acusados por Cristina salieron a desmentirla rápidamente.

Primero, fue Mariana Fabbiani que contó en su programa que la leyenda que acompañaba la imagen ("Dolor y tristeza") no era por Santa Cruz, sino porque ese día - el de la captura de pantalla- había muerto el diseñador Jorge Ibáñez (en 2014). Y ella se quebró al aire.

"Lamento profundamente que la expresidenta haya utilizado un momento tan personal y doloroso de mi vida para hacer política. Fue un golpe muy bajo", dijo Fabbiani, según reprodujo 'La Voz' de Córdoba.

Mariana Fabbiani aclaró que el zócalo de la captura de pantalla era sobre Jorge Ibánez.

También Santiago del Moro desmintió a la expresidenta. El conductor de "Intratables" también dijo que, en su caso, el zócalo no había existido. "Digo esto después de que la producción chequeó todos los programas. Lo mismo le sucedió a los colegas", expresó en referencia a los demás aludidos.

Y los Leuco, lo mismo. Según publica el sitio de 'TN', desde la producción del programa de los periodistas (padre e hijo) confirmaron que la foto es trucada. Y para ello, mostraron la captura de pantalla que corresponde al día y la hora de la foto.

En ese momento, el de la imagen, Alfredo Leuco se refería a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Alejandro Fantino, otro de los acusados por la "cadena de la mentira", habló el lunes por la noche. "Señora, de verdad, se equivocó. Este canal pasó por el menemismo, duhaldismo, delarruismo, kirchnerismo, va a pasar Macri o va a seguir... Es un canal que hace periodismo", explicó.

