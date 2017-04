Arabia Saudí inaugura su primer congreso de mujeres, sin mujeres

Y no porque no quisieran, simplemente no les dejaron estar en la sala principal en la que se presentaba el congreso ya que, según su tradición, hombres y mujeres no pueden compartir el mismo espacio.

La única participación femenina fue una videollamada desde la sala contigua, donde en teoría estaban todas las mujeres invitadas.

A pesar de lo paradójico del asunto, el país árabe decidió que el Qassim Girls Council (Consejo de Mujeres de Qassim) debía ser presentado por 13 hombres hablando de igualdad sentados en una sala exclusivamente masculina.

“En Al Qasim, vemos a las mujeres como hermanas de los hombres y sentimos la responsabilidad de dar más oportunidades a su trabajo”, afirmó el príncipe, Faisal bin Mishal bin Saud a su audiencia.

En su discurso, el príncipe señaló que el colectivo femenino constituye la mitad de la población, aunque las imágenes que se han viralizado del evento no lo muestran así.

En las fotos de familia ni siquiera aparece la mujer del príncipe, la princesa Abir bint Salman, que curiosamente fue nombrada presidenta del comité.

Todo parecía indicar que la monarquía wahabí iba a dar sus primeros pasos progresistas, pero no.

En Arabia Saudí la mujer sigue teniendo un papel marginal, se les prohíbe conducir y en la mayoría de estados no pueden estudiar, hacer deporte o abrir una cuenta bancaria.