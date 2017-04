Germán Lerche condenado a dos años de prisión en suspenso

Este martes se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe el juicio contra el ex presidente de Colón, Germán Lerche, por el delito de retención indebida de tributos. Había sido denunciado por la AFIP en 2012.

El tribunal integrado por los jueces José María Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría condenó al ex dirigente a dos años de prisión en suspenso, por encontrarlo culpable del delito investigado.

Sus abogados defensores, Luis Rossini y Gabriel Hernando, se mostraron molestos por la sentencia dictada. “No hay sustento jurídico para el fallo. Desde el punto de vista jurídico no está dada la figura de la retención ni el dolo para retener un dinero que en realidad no había. No tengo dudas de que los jueces fallaron por miedo a los hinchas de Colón“, sostuvo Rossini.

El letrado explicó: “Vamos a escuchar los fundamentos y después vamos a presentar el recurso de queja”, agregó y manifestó que “dos años en suspenso es lo mínimo que prevé la norma. Esto quiere decir que la defensa que hicimos con el doctor Gabriel Hernando fue exitosa, porque Germán Lerche hoy se va a su casa. Pero la condena es un error jurídico de los jueces. Estoy seguro que al fallo se va a revertir en Casación”, indicó.

Hernando coincidió e insistió en que “no hay retención indebida, porque para retener hay que tener. El club estaba fundido y no tenía dinero para pagar, por ende no había nada para retener. La de Colón no era la única situación: había 35 clubes en cesación de pagos y sin embargo Colón fue el único club donde alguien fue a juicio”, argumentó el abogado.

Finalmente, expresaron su preocupación “por la convocatoria que están haciendo los barrabravas o gente mal intencionada, para que los hinchas se concentren frente a los Tribunales de la Provincia en la audiencia indagatoria” a la que Lerche asistirá en el marco de otra de las causas que se le siguen.

Fuente: lmdiario.com.a