Piden que “el Pato" Cabrera vaya a juicio acusado de golpear a su exnovia

La fiscal del Distrito 4, Turno 6, Jorgelina Gutiez, pidió elevar a juicio la causa en la que el golfista cordobés Ángel "Pato" Cabrera está acusado de lesiones leves en perjuicio de su expareja, la policía Cecilia Paola Torres Mana, según informó una fuente judicial.

El caso

El hecho por el que se acusa al deportista ocurrió el 20 de diciembre de 2016 cerca de las 6.30 cuando la mujer salía del barrio La Catalina, ubicado en avenida Bodereau al 8.600.

Torres Mana había advertido a la guardia de seguridad del barrio cerrado que Cabrera tenía prohibido el ingreso a su casa, de lo que quedó constancia en el libro de guardia del servicio del predio.

A unos 150 metros de la guardia del barrio, al parecer Cabrera se acercó al lugar en su auto Peugeot 508 de color negro y comenzó a tocarle bocina y seguirla.

En ese momento, la mujer detuvo la marcha de su vehículo, por lo que Cabrera se habría acercado hasta la ventanilla y le habría dicho: “Culiada, estás vestida como una puta, y estás sin tus hijos…”.

CABRERA. Tiempo atrás (AP/Matt Dunham/Archivo).

Posteriormente, el golfista le habría aplicado dos golpes con el puño cerrado en el rostro (en la nariz y sobre uno de los labios) provocándole un “edema traumático en labio superior, erosión en mucosa yugal superior y edema traumático en pirámide nasal, lesiones por las cuales le fueron asignados ocho días de curación e inhabilitación para el trabajo”, según consta en la causa a la que accedió La Voz.

"Salí de mi vehículo, lo encontré frente a la guardia de donde vivo. Me pidió que estacionara, estaba alcoholizado. Entonces me detuve, él me chocó muy despacio de atrás, bajó, me insultó y me pegó dos trompadas", relató en su momento la mujer a La Voz, quien presentó la denuncia contra Cabrera.

“Por las lesiones sufridas le fueron asignados ocho días de curación e inhabilitación para el trabajo”, dijo a este diario el abogado de la mujer, Carlos Nayi.

“El estudio del material probatorio (…) permite tener por acreditada tanto la existencia histórica de los hechos arriba relatados, como así también la participación responsable en los mismos (… de) Cabrera, con el grado de probabilidad requerido en la presente etapa del proceso”, sostuvo la fiscal.

Negó el hecho y se abstuvo de declarar

En tanto, el golfista cordobés negó el hecho que se le imputa y se abstuvo de declarar en la causa por la que, si no hay oposición, deberá ser sorteada para que alguna Cámara ponga fecha del debate y Cabrera sea juzgado.

Una semana antes de ese episodio de diciembre, Mana indicó que el golfista la había llamado muy temprano y agregó que lo había notado que “estaba alcoholizado".

"Salí a buscarlo, no estaba en su casa y cuando estaba volviendo lo cruzo de frente, lo encuentro con una persona. En ese momento se da cuenta que soy yo, me tiró la camioneta encima. Llamé al 101, detuve un móvil policial, le mostró lo que había hecho pero no hicieron nada", mencionó, según su versión.

Finalmente, el deportista no se refirió al caso en sus redes sociales oficiales, Sólo hizo mención de una competencia deportiva.

Fuente: La Voz del Interior