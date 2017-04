El dólar, la inflación, Venezuela y otras 10 frases de Marcos Peña en el Senado

Al igual que el mes pasado en la Cámara de Diputados, Marcos Peña fue al Senado minutos antes de las 12 del mediodía para brindar su informe de gobierno. Antes de comenzar, agradeció por adelantar el día de la sesión informativa para que pueda viajar con el presidente Mauricio Macri a los Estados Unidos y expresó tener interés en "hacer un repaso y una mirada sobre la política exterior de la Argentina".

A continuación, las mejores frases del jefe de Gabinete:

1. Sobre el dólar: "Si bien la meta de 18 pesos era una meta diseñada para fin de año, el equilibrio entre evitar el atraso cambiario y el evitar al mismo tiempo una fuerte devaluación es lo que viene trabajando el Banco Central, en esa misión de defender la moneda".

2. "Tenemos un Banco Central independiente y al mismo tiempo un tipo de cambio flotante. Creemos que eso es bueno para la flexibilidad necesaria para el desarrollo de nuestro país a mediano plazo. Cada vez que hemos tenido un tipo de cambio fijo eso genera una serie de dificultades".

3. "Estamos convencidos que en los próximos meses se va a notar la fuerte baja de inflación que va a ayudar a consolidar el camino de crecimiento".

4. "Compartimos la preocupación sobre la situación económica en general que tiene nuestro país".

5. "Las obras que hemos comprometido las vamos a hacer".

6. "Vemos ahora un 2017 en donde estamos convencidos que la Argentina va a crecer y va a salir de esta situación de estancamiento".

7. "El INDEC publicó que en enero creció la economía 1,1% con respecto a 2016 y 0,6% en el primer trimestre sobre el mismo el último trimestre de 2016".

8. "Tengamos la misma solidaridad que Venezuela tuvo con la Argentina en momentos dictatoriales".

9. "En Venezuela existe una situación que consideramos una situación de alta irregularidad institucional, de violación de los derechos humanos que se ha agravado en los últimos días".

10. "Es imposible hablar de política exterior sin remarcar, como siempre, la defensa clara de nuestra reivindicación de soberanía de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Argentina va a seguir sosteniendo su reclamo sin ceder ni un segundo en ese principio básico de nuestro país y de nuestra Constitución, que tiene que ver con esa defensa de la soberanía y en poder ir retomando un diálogo con el Reino Unido".

11. "No creemos que la Argentina tenga que cerrarse en trabajar sólo con un país o con una región. Susana Malcorra ha hecho un enorme trabajo, creemos que sin precedentes en estos 15 meses, en complementar la gestión del presidente".

12. "La presidencia del G-20 va a ser el más importante desafío de la política exterior en nuestra historia. Es importante entender que este grupo de países se ha convertido en uno de los principales foros de debate a nivel mundial".

13. El Gobierno no tiene ninguna intención de no cumplir o modificar la Ley de Seguridad Interior. Las Fuerzas Armadas no deben influir en conflictos internos".

Cruce con un senador del Frente para la Victoria

El formoseño José Mayans tomó la palabra y dijo que el Gobierno "va a terminar peor" que el de la Alianza si no "cambia la visión que tiene de la implementación de la política". Además, denunció que su provincia recibió inversiones mínimas y pidió que "terminen con la discriminación con las provincias que no tienen el mismo color político".



Ante esto, Marcos Peña replicó: "Lamento el tono de amenaza sobre que vamos a terminar peor que la Alianza y le pido que lo evite. Tenemos la obligación de no repetir los fracasos del pasado. La discusión se tiene que dar en los ámbitos institucionales y hay que trabajar en eso".

Fuente: Infobae