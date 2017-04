No descartan privatización de Aerolíneas Argentinas

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell Acqua, aseguró que esa empresa va a reducir costos sin despedir personal, y admitió que aunque no está en estudio, es posible que la compañía se pueda volver a privatizar.

Y añadió: "Uno de los compromisos que asumimos es bajar la cantidad de fondos necesarios que el Estado nos aporta. El objetivo es llegar a 2019 con una empresa en equilibrio".

"Si tenemos en cuenta que el promedio del aporte del Estado en la gestión anterior fue de u$s 670 millones, el año pasado logramos bajarlo a u$s 320 millones y este año, con u$s 180 millones, vamos a realizar todas las operaciones y vamos a seguir en este proceso de crecimiento", explicó.