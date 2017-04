Sobrevivientes del Holocausto reclaman por las víctimas de la guerra Siria

Ayer el mundo habló de ellos todo el dia, hoy nos hablan ellos y tienen un mensaje para nosotros. No dejes de compartir su ruego

El video comienza como muchos otros creados para el Día del Recuerdo del Holocausto, con sobrevivientes cada uno presentándose y diciendo cuándo y dónde nacieron.

Yitzhak Yaakov Levin muestra una fotografía de niños, diciendo que más allá de que el grupo era grande, sólo él y su hermana sobrevivieron. Eva Ben-Tal cuenta cómo entró en Auschwitz con su abuela, pero fue liberada del campo de la muerte sola.



"Pasamos por un tremendo sufrimiento, hambre, dolor y enfermedades", comenta Adi Lerner antes de decir inmediatamente: "Y por eso me cuesta entender las cosas que están pasando en Siria".



Una enojada Ruth Zimmerman imita el sonido de un niño gaseado al que le falta el oxígeno y pregunta: "¡¿Qué hicieron ello para merecerlo?!"



"Los niños no deben sufrir porque son niños y no han hecho nada malo, y son puros e inocentes", dice un emocional Lerner.

El clip, ha sido visto más de 150.000 veces en sus primeras 23 horas en Facebook, y fue producido por un grupo de adultos jóvenes israelíes después de que salieran a la luz los informes sobre el ataque químico en la ciudad siria de Idlib, el pasado 4 de abril, que asesinó a decenas e hirió a cientos, entre ellos muchos niños.



"Al principio éramos un pequeño grupo de unos seis amigos, pero luego captamos el interés de unas 100 personas cuando creamos un grupo de Facebook", dijo Alex Rif, poeta, cantante y activista de Tel Aviv, que impulsó el proyecto de video, en una entrevista con el Times of Israel.



Rif dijo no está segura en este momento si el grupo continuará actuando solo, o si se asociará con otras organizaciones como la Embajada de Siria en Jerusalén para ejercer más presión sobre el liderazgo nacional e internacional y poner fin de una vez a la guerra y al sufrimiento.



"Hacemos lo que podemos. Sabemos que este video no hará un gran impacto o terminará con la guerra, pero la situación es tan horrible que debe continuar discutiéndose. Esperamos que este video sea una cosa más para intentar ejercer presión sobre los gobiernos y que se tomen medidas ", finalizó Rif.