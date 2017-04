Avanza el desvío de tránsito pesado: "Una obra que representa un antes y un después"

El intendente Luis Castellano e integrantes de su equipo de trabajo recorrieron las obras del nuevo desvío del Tránsito Pesado. Junto a ellos estuvieron presentes presidentes vecinales de los barrios beneficiados y representantes de la Cámara de Transporte de la ciudad de Rafaela y del Centro Comercial e Industrial.



La obra consiste en la realización de una carpeta con mejorado de suelo con ripio y cal, iluminación y desagües desde el camino público N° 27 (prolongación de calle Tettamanti) hasta la intersección del camino público N° 5, y continuación por éste hasta la Ruta Nacional N° 34, articulándose con la Variante. Además, incluye la remodelación integral del cruce de la Ruta Provincial N° 70 con el camino público N° 27, a la altura del sector conocido como Paseo del Este.



Se trata de una obra muy importante para la ciudad, ya que beneficiará al transporte de cargas pero también a muchos barrios como el Virgen del Rosario, Mora, Monseñor Zazpe, Italia, Barranquitas y San José, que han registrado un enorme crecimiento y que tienen a familias jóvenes que se trasladan en moto hacia su trabajo y llevan a los chicos a la escuela conviviendo con camiones.



El Intendente, en su recorrida por el sector, manifestó que "es una obra que representa un antes y un después, no solamente para el sistema de movilidad y transporte pesado de la ciudad y para todos los camioneros que transitan, sino que significará un cambio enorme para la gente de muchos barrios que hoy tiene que convivir con los camiones. La gente que tiene que salir a trabajar, con las bicicletas, con los chicos que van a la escuela generando situaciones de mucho peligro".



Por otro lado, dijo que esta obra se viene gestionando desde el año 2006: "Costó mucho conseguirla, hubo varios proyectos, varios presupuestos, cuando la empezamos a gestionar no llegaba a los 8 millones y hoy es una obra de 85 millones. Pudimos lograr que el Gobernador entienda lo necesaria que es para Rafaela".



Con enorme satisfacción declaró: "Podemos ver que estamos transitando el tiempo de descuento. El camión tiene que ir por un lugar seguro, ágil y rápido y no convivir con la bicicleta, el peatón y el tránsito liviano. Es una obra tan reclamada de seguridad vial que ayuda a la Cámara de Transporte, a los camioneros y a los vecinos".



Después, el Secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, agregó que, de acuerdo a los avances registrados hasta el momento, "la obra podría estar terminada para mediados del años que viene. Es una de la obras más importantes de movilidad, no solo por su impacto barrial, sino por su impacto regional. Costaron muchos años de gestión y hoy podemos decir que estamos satisfechos por su materialización".



El Presidente de la Cámara de Transportistas de la ciudad, Hernán Heinzmann, expresó: "Quedamos gratamente sorprendidos, es la respuesta a un reclamo de seguridad para el transportista que veníamos reiterando. Es una obra ambiciosa y segura. Sacar el camión de la ciudad para que no conviva con la gente, con buena transitabilidad, señalización, banquinas le dará al transportista mayor tranquilidad en caso de que tenga un desperfecto mecánico".



Por último, Arturo Benavides, de la vecinal de barrio Villa Dominga, destacó "la importancia enorme de esta obra para el sector norte de la ciudad y las características técnicas de la misma".

Fuente: Prensa Municipalidad