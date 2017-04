Crearon una silla de ruedas para usar en piletas, playas y parques acuáticos

Los funcionarios del parque entraron en contacto con Cooper, doctor en ingeniería eléctrica e informática, para que creara un instrumento de movilidad que no se vea afectada por el agua. Gordon Hartman es quien preside la fundación que lleva su nombre y que opera el parque mediante la organización no gubernamental Sports Outdoor And Recreation -SOAR: "deportes al aire libre y recreación"-. SOAR se unió con la universidad donde trabaja Cooper para producir en masa la silla de ruedas impermeable. Estiman que la producción comience antes de que finalice el año.