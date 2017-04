"Festejé el baby shower sin saber que mi bebé estaba muerto en mi panza: recién ahí me hablaron de trombofilia"

Faltaba tan poco que ya estaba todo listo para recibir a Bruno: la ropa lavada a mano y planchada, los pañales de recién nacido, el bolso, la cuna al lado de la cama matrimonial. Pero en la semana 36, mientras le hacían un control programado, el obstetra se puso serio. "Pasó más de 10 minutos buscando los latidos y ahí me empezaron a caer todas las fichas juntas. Me largué a llorar y el obstetra me abrazó, no sé cuánto tiempo nos quedamos abrazados. Después me cargó en el auto, llamó a mi marido y me llevó al hospital. Yo le decía: 'decime por favor que alguna vez te pasó esto, que no sentiste los latidos y cuando llegaron al hospital estaba todo bien'. Fui rezando todo el viaje", dice ahora, y llora de corrido cuando vuelve, con el relato, a hacer ese camino.