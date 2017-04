POLÍTICA AL "GUSTO" ARGENTINO

El espacio político que depositó a Mauricio Macri en la función de Presidente de la Nación Argentina, es decir “Cambiemos”, es a todas luces un espacio conformado por una coalición de distintos partidos políticos o, si se quiere, de distintas vertientes de los partidos más representativos del amplio arco político argentino.

Por ello, aunque la palabra “coalición” no rememoré a la corta experiencia de gobierno de la “Alianza”, no debemos temer en utilizarla, porque para entender una situación, lo primero que hay que hacer es determinar qué elementos la constituyen, y para eso nada mejor que llamar a cada cosa por su nombre.

Durante las últimas dos décadas, los sistemas políticos de América latina en general, y el argentino en particular, mostraron procesos marcados por la fragmentación partidaria, generando así las condiciones para la formación de coaliciones que eviten la debilidad de gobiernos con representación minoritaria en el Congreso.

Sin perjuicio de que la formación de gobiernos de coalición se dan en mayor medida en los regímenes parlamentarios, en América latina se verificaron una gran cantidad de coaliciones de gobierno exitosas bajo regímenes presidencialistas y que han sido alternativas satisfactorias a los fines de sortear las dificultades que acarrean la compaginación de procesos de fragmentación partidaria con sistemas presidencialistas.

Durante las décadas del ochenta y noventa, países como Uruguay, Brasil y Chile, entre otros, evidenciaron construcciones de coalición que fueron vehículos para afrontar los complejos procesos de reconstrucción de las instituciones republicanas agraviadas por procesos autoritarios y para generar caminos de consenso para el desarrollo económico y social.



Una coalición de gobierno se caracteriza por ser una alianza estratégica entre dos o más partidos políticos que participan en el diseño de objetivos o metas de gobierno, complementando las fortalezas y recursos de cada fuerza y sociabilizando los beneficios que su desempeño produce.



Desde este enfoque, una coalición de gobierno presenta las siguientes características comunes, a saber:

a) Existencia, entre las fuerzas integrantes, de un acuerdo programático de gobierno que se traduce en el consenso de políticas públicas a ejecutar.

b) Consenso en la estrategia y táctica para alcanzar objetivos de gobierno, legislativos y electorales.

c) Acuerdo de los espacios de gobierno que cada fuerza asumirá.



Si se analizan las condiciones institucionales se puede evidenciar que en la mayoría de los supuestos donde se constituyeron coaliciones de gobierno han existido reglas de juego que obligan al presidente a negociar apoyos; reglas de juego que han sido limitadas por una serie de factores estructurales vinculados con la cultura de la clase política y su vocación por negociar políticas, el nivel de institucionalización de los partidos políticos, los grados de disciplina parlamentaria, como asimismo la cercanía ideológica de las fuerzas integrantes de la coalición.



La convergencia de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica bajo el signo de Cambiemos puede ser descripta en principio como una exitosa coalición electoral y, hasta el presente, como una eficiente coalición legislativa. Exitosa coalición electoral en la medida que bajo esta nueva construcción permitió dotar al sistema político argentino de alternancia en el ejercicio de gobierno y generar una alternativa para derrotar un régimen populista y autoritario que avanzaba gravemente limitando el desarrollo de las instituciones republicanas.

Asimismo, es una coalición legislativa eficiente en la medida que durante el primer año de sesiones en el Congreso Nacional el interbloque Cambiemos mostró cohesión y un ejercicio político positivo en la búsqueda de consensos, permitiéndole sancionar leyes impulsadas fundamentalmente por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en Argentina, las cosas son un poco más complicadas de lo que a simple vista se puede apreciar, no siguiendo con normas preestablecidas, que en otros países podrían generar una uniformidad que sea fácilmente perceptible por analistas y por el ciudadano común.

En primer lugar, Cambiemos no reúne las características y el desarrollo de una coalición de gobierno ya que no presenta una base programática común que fuera trabajada en conjunto de las fuerzas que la integran ni el proceso pre electoral ni durante el ejercicio de gobierno.

En segundo lugar, Cambiemos no posee un ámbito formal de discusión de políticas públicas ni de participación en la formulación de las decisiones centrales de gobierno. Para que funcione como una coalición de gobierno,a la manera tradicional, tendría (entre otras circunstancias) que darse una dinámica periódica de intercambio de opiniones, visiones y propuestas entre el presidente y los responsables institucionales de las fuerzas que integran la coalición. Las reuniones entre representantes del PRO, UCR y la CC solo tienen carácter informativo de las decisiones de gobierno y lejos están de ser un ámbito de intercambio de opiniones o ponderaciones de los costos y beneficios que una medida pueda acarrear.

Por otro lado, no existió un acuerdo dentro de Cambiemos en relación a la distribución de las áreas de gobierno. La Coalición Cívica no aportó funcionarios a los altos mandos de gobierno. Existen pocos radicales en cargos ministeriales, aunque ocupan esos espacios no por decisión orgánica de la UCR, sino por la convocatoria personal efectuada directamente por el Presidente.

A su vez, la tradición política argentina se caracteriza por sus limitadas acciones propicias al acuerdo, al encuentro. Son coincidentes las miradas sobre la poca permeabilidad de nuestro sistema político para encontrar consensos en cuanto a las políticas públicas de largo plazo que sean centrales para la generación de un camino de desarrollo. Esa falta de práctica política es un antecedente negativo para la conformación de gobiernos de coalición en nuestro país ya que este estadio se da en un grado mayor al encuentro alrededor de una política pública en común. “Quien puede lo más puede lo menos” dice uno de los principio del derecho. Trazando una analogía, en la política argentina aun no podemos lo menos.