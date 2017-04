Maradona: “A la AFA hay que meterle una granada y hacerla toda nueva”

Diego Armando Maradona consideró que a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) “hay que meterle una granada y hacerla toda nueva” y no dudó en asegurar que firmaría que el seleccionado argentino juegue el repechaje ante un par de Oceanía para clasificar al Mundial de Rusia 2018.

“A la AFA hay que meterle una granada y hacerla toda nueva”, expresó Maradona en una frase coincidente con lo que había dicho el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, tiempo atrás, en un ámbito privado.

“Es un fierro caliente”, agregó en diálogo con radio Rivadavia el excapitán y exentrenador del seleccionado sobre la casa madre del fútbol argentino ahora conducida por Claudio 'Chiqui' Tapia.

Además, el campeón del mundo en México 1986 no dudó en responder que firmaría que el seleccionado argentino se asegure disputar el repechaje ante un representante de Oceanía para clasificar al Mundial de Rusia 2018.

“Hoy te lo firmo”, confesó Maradona, quien fue protagonista del repechaje que Argentina disputó ante Australia para acceder a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

Por otro lado, expresó públicamente sus “dudas” sobre el éxito de un desembarco de Jorge Sampaoli como entrenador de la Selección y de Juan Sebastián Verón como responsable de las juveniles.

“No sé, está muy inflada la cosa de Sampaoli. Está dentro de los candidatos, pero no creo que sea el justo, el que vos digas éste viene y resuelve las cosas. Se habla mucho de una limpieza en la Selección y seguramente Sampaoli no tenga el perfil como para hacerlo”, afirmó.

Maradona evitó hablar sobre sus “candidatos” al puesto que dejó vacante Edgardo Bauza hace algunas semanas porque la FIFA “se lo prohibió”.

Asimismo, reveló que en las Selecciones juveniles debe haber otros exjugadores que sepan elegir los jugadores por cada categoría y que “les enseñen el puesto”.

“No tengo ninguna relación con Angelici ni con Tapia, lo conocí cuando fuimos a conocer la nueva Candela. No sé si ser un exjugador, pero sí un hombre que sepa elegir los jugadores por cada categoría y que le enseñe el puesto. Yo tengo una frase del más grande que fue Rivelino ‘sacamos 27 laterales derechos y 27 izquierdos, pero nos olvidamos quién la empuje", remarcó.

“A mí, como a muchos jugadores que tenemos ganas de trabajar, nos ignoran, me parece que la soberbia mata al hombre y van a tener que caer en nosotros porque si no la ayuda de la FIFA no va a ser tanta”, completó, a partir del casi seguro nombramiento de Verón, con quien está enfrentado hace años.