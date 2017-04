Insólito: Ángela Torres y una jugada confesión sobre lo que le pasa desde que vive sola

A la actriz le faltan 3 años para los 21, pero Ángela Torres ya es toda una adulta. La hija de Gloria Carra, sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres abandonó hace 10 meses el nido familiar para irse a vivir sola.

Cuando Ángela Torres tomó la decisión de mudarse, su mamá la apoyó. “Entendió que soy una chica que necesita vivir sus cosas. Por eso me dejó irme a vivir sola. Es más, me dijo: ‘Hija, sé que estás preparada’. Y me lo dijo porque estoy re “abuela”. No salgo. A la noche prefiero estar con mi novio en casa, o vienen amigas y pintamos. A los 15 era más salidora y me gustaba la joda. Ahora estoy con mucho trabajo, más enfocada en conocerme”, le reveló a Clarín en una entrevista.

Dentro de poco Ángela Torres presentará “Los Padecientes” junto a Benjamín Vicuña y la China Suárez, contó que prepara todo para su debut con “El diario de Anna Frank” en teatro, además que estaba tan ocupada entre el teatro, el cine y el Bailando que ni siquiera pudo elegir con tranquilidad el departamento que ahora es su hogar. “Mi papá, que es hermoso, me buscó departamento porque yo estaba a mil con Peter Pan, el Bailando y filmando Los Padecientes. Me los filmaba con el celu y yo después los iba a ver. Elegí uno por Palermo. Me mudé solita, eso me cambió la vida”.

Ángela Torres alquila un loft con dos dormitorios y un gran vestidor “como siempre soñó”. Pero al principio no la pasó demasiado bien. “Llegaba a las 11 de la noche de hacer función y no había nadie. Silencio total. Esa heladera vacía. Siempre me faltaba agua porque estaba acostumbrada al bidón que había en casa donde siempre recargaba la botellita. Ahora compro varias. Me encanta ir al supermercado”,

Aunque reconoció que sufre algunas cuestiones domésticas. “Ay, ¡lavar la ropa es algo terrible en mi vida! Desde que me mudé, lavé una sola vez y eso que me mudé hace 10 meses. Acumulo y después mi papá me lleva todo al laverrap. El otro día, cargó cinco bolsas de residuos con mi ropa” comento con humor.