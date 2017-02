El Gobierno de La Alianza con las manos limpias

Con esta decisión de la Cámara, quedaron absueltos de Jorge Amadeo Baldrich, el ex secretario de Hacienda; Horacio Tomás Liendo, el ex asesor de Cavallo; Norberto López Isnardi, el ex director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público; Ernesto Marcer, el ex procurador del Tesoro de la Nación; Carlos Federico Molina, el ex director nacional de Crédito Público; y Guillermo Mondino, el ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía.