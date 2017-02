El Gobierno ya no buscará bajar la edad de imputabilidad

Tras el rechazo de los especialistas en la Mesa de Trabajo organizada por el Ministerio de Justicia, el anteproyecto oficial para reformar el régimen penal juvenil no fijará el mínimo en 14 años

El proyecto oficial para reformar el régimen penal juvenil no incluirá la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años como se había anunciado.

La edad mínima para ser juzgado penalmente se convirtió en el eje central del debate a raíz del crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, que conmocionó a la sociedad.

Sin embargo, tanto la Defensoría General de la Nación como Unicef rechazaron el jueves la propuesta de bajar la edad de imputabilidad en la última Mesa de Trabajo organizada por el Ministerio de Justicia.

Juristas, académicos, representantes de las provincias, organizaciones civiles y legisladores participaron de la discusión y coincidieron en la necesidad de reforzar el sistema de protección y mantener en 16 años la edad mínima. La mayoría consideró que esa iniciativa "afecta el derecho de progresividad" de los menores.

Según publicó Clarín, desde el Gobierno reconocieron que "el tema de la edad es central" para los planes del Ejecutivo, aunque también destacaron el consenso logrado en la idea de modificar el Régimen Penal Juvenil en otros aspectos.

"La mayoría se pronunció en contra de bajar la edad. Pero esa posición no genera una propuesta. Tiende a dejar las cosas como están", explicó Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

En ese sentido, el funcionario explicó que "lo que quedaría trunco es encerrar a los chicos que cometan delitos graves; si un menor de 16 comete una violación va a hacer un tratamiento ambulatorio. La imputabilidad actual no permite responsabilizarlo, por lo que no se lo puede sancionar".

Florence Bauer, representante de UNICEF Argentina, explicó la postura de rechazo: "La evidencia generada a partir de experiencias internacionales demuestra que la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no es una medida efectiva en el combate a la inseguridad".

Por último, si bien desde el Gobierno se comprometieron a respetar lo consensuado en las mesas de trabajo para la redacción del anteproyecto, aclararon que la decisión final está en manos de los legisladores.

