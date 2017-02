Una compactadora de aerosoles optimizará el recupero y reciclaje de residuos en el Complejo Ambienta

El intendente Luis Castellano, en representación de la Municipalidad de Rafaela, suscribió esta mañana con CEMPRE Argentina (Compromiso Empresario para el Reciclaje) un convenio de comodato para dotar con equipamiento de reciclaje de envases metálicos de aerosoles l Complejo Ambiental.



El encuentro se desarrolló en dicho espacio, y contó con la participación de los concejales Jorge Muriel y Evangelina Garrappa; el jefe de Gabinete, Eduardo López; el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, María Paz Caruso; y en representación de CEMPRE, Alejandro Jurado.



El acuerdo con CEMPRE incluye la asignación de un kit de reciclaje de aerosoles para ser utilizado por las cooperativas de recicladores urbanos. Este aporte permite la segregación automática de envases metálicos, su descontaminación y prensado para su comercialización en la industria del reciclado.



Luego de la firma del convenio, y durante una breve demostración del funcionamiento de los dispositivos, el intendente Castellano hizo referencia a la importancia de este nuevo avance en materia de cuidado ambiental y agradeció especialmente a los representantes de CEMPRE; en especial a la empresa Johnson, como así trambién a las cooperativas de trabajo.



"Estamos planteando la Rafaela que le queremos dejar a nuestros hijos", subrayó el primer mandatario. "Cuando caminamos la ciudad, no es frecuente que alguien nos plantee la necesidad de trabajar en el cuidado del ambiente, ya que los problemas de seguridad, vivienda, empleo, pavimento, iluminación, y cuestiones sociales, aparecen como las más acuciantes; pero si nosotros dejamos de pensar en el mediano y largo plazo, en cuestiones como la sustentabilidad ambiental, dejaremos una ciudad que le va a costar mucho llevar adelante a nuestros hijos", reflexionó el titular del Ejecutivo.



"Trabajar con el sector privado es parte de la esencia de lo que hacemos en la ciudad: la matriz productiva de la ciudad tiene que ver con lo que hacemos juntos el sector público y el privado, y ahora lo estamos replicando aquí en el Complejo Ambiental y su Parque Tecnológio, trabajando con varias empresas relacionadas con el economía verde", agregó la máxima autoridad municipal.



"Y este convenio con CEMPRE, y fundamentalmente el trabajo con Johnson, a partir de su linea de Responsabilidad Social Empresaria, acerca esta maquinaria para que no contemos solamente con las ventajas de la compactación de aerosoles, sino también en con el trabajo más seguro de los recicladores urbanos", acotó.



"Nos faltan muchas cosas en el Complejo Ambiental, pero es importante saber desde donde venimos y cuál es el resultado de diez años de trabajo ininterrumpido en algo que a primera vista no parece una prioridad, pero que es una política de estado, porque detrás de ella está el objetivo de dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la ciudad toda, una ciudad mejor y un mundo mejor", enfatizó.



Finalmente, el intendente reiteró su agradecimiento a la empresa Johnson, a CEMPRE, a los trabajadores de las cooperativas del Complejo Ambiental, y a los ciudadanos que separan los desechos en sus casas, brindando así una colaboración fundamental en la gestión de residuos sólidos urbanos.

